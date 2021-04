New Zealand đình chỉ đi lại tự do với bang Tây Australia

Giới chức New Zealand dừng hoạt động đi lại tự do hai chiều với Tây Australia sau khi bang này phát hiện một ca nhiễm nCoV.

"Việc đi lại giữa New Zealand và Tây Australia bị đình chỉ, chúng tôi đang chờ thêm lời khuyên từ chính quyền", thông cáo ngày 23/4 của chính phủ New Zealand cho biết.

Quyết định này được đưa ra sau khi bang Tây Australia ban bố lệnh phong tỏa khu vực Perth và Peel ngày 23-24/4, sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với nCoV.

Truyền thông đưa tin người đàn ông ngoài 50 tuổi bay từ Perth đến Melbourne hôm 21/4 và nhận kết quả dương tính hai ngày sau đó. Người đàn ông này từng trải qua cách ly bắt buộc trong một khách sạn ở Perth, sau đó rời nơi cách ly và tới một số nhà hàng, trường đại học, hồ bơi công cộng, văn phòng bác sĩ và thăm một người bạn trước khi rời Perth. Bạn của người đàn ông này sau đó dương tính với nCoV.

Một hành khách tới thủ đô Wellington trên chuyến bay đầu tiên sau khi New Zealand và Australia áp dụng đi lại hai chiều tự do ngày 19/4. Ành: AFP.

New Zealand và Australia áp dụng đi lại hai chiều tự do hôm 18/4, gần 400 ngày sau khi đóng cửa biên giới vì Covid-19. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán, cho phép dân New Zealand và Australia bay tới nước kia mà không phải cách ly bắt buộc tại nơi đến và được ca ngợi là cột mốc quan trọng trong tái khởi động ngành du lịch toàn cầu bị đại dịch làm tê liệt.

Sau khi quyết định có hiệu lực, hãng hàng không Qantas của Australia cho biết vé đến New Zealand "bán chạy như tôm tươi", với lượng khách lớn đến thị trấn Queenstown, nơi được mệnh danh là "thủ đô phiêu lưu" của New Zealand. Trước Covid-19, du lịch là nhành kinh tế mũi nhọn của New Zealand với 40% lượng khách quốc tế đến từ Australia.

Giới chức New Zealand ngày 20/4 thông báo một nhân viên sân bay ở thành phố Auckland dương tính với nCoV, song Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết điều này không ảnh hưởng tới quyết định đi lại tự do hai chiều với Australia. Ardern cho biết nhân viên sân bay nhiễm nCoV đã làm việc trên các máy bay đến từ các quốc gia có nguy cơ cao, không phải Australia.

Australia là vùng dịch lớn thứ 117 trên thế giới với gần 30.000 va nhiễm và 910 người chết. New Zealand ghi nhận 2.600 ca nhiễm, đứng thứ 178, trong đó có 26 ca tử vong. Cả hai quốc gia được đánh giá chống dịch Covid-19 khá thành công.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)