New York huy động máy đun khổng lồ nấu chảy tuyết trên đường phố

MỹSở Vệ sinh New York huy động các cỗ máy được ví như "bồn tắm nóng" khổng lồ, đun chảy 60-120 tấn tuyết mỗi giờ để dọn dẹp đường phố.

Nhiều khu vực ở thành phố New York hứng lớp tuyết dày hơn 30 cm trong trận bão mùa đông lịch sử tuần qua, buộc giới chức phải tìm cách làm tan lượng tuyết sót lại trước khi trận bão tiếp theo ập đến.

Dù bão đã đi qua, nhiệt độ ở New York vẫn ở dưới mức đóng băng, gây cản trở quá trình tan tuyết tự nhiên. Tuyết đã được xúc sang hai bên đường, nhưng vẫn gây nguy hiểm cho người đi bộ lẫn các phương tiện và cần thêm biện pháp dọn dẹp mạnh hơn.

Máy xúc đổ tuyết vào thiết bị đun chảy trên đường phố New York ngày 28/1. Ảnh: CBS

"Vấn đề là nếu chúng ta không làm tan nó, tuyết sẽ nằm lì tại chỗ một thời gian dài", ông Javier Lojan, giám sát viên Sở Vệ sinh New York, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 28/1.

Sở Vệ sinh đã quyết định dùng đến "vũ khí bí mật" là thiết bị được ví như "chiếc bồn tắm nóng" khổng lồ có khả năng làm tan 60-120 tấn tuyết mỗi giờ. Xe tải chở tuyết sẽ đổ tuyết vào trong máy nấu tuyết công suất lớn.

Hệ thống đốt trong máy nấu tuyết sẽ làm nóng nước và phun tuần hoàn để hòa tan tuyết tức thì. Hơi nước bốc lên nghi ngút khiến chiếc máy giống như bồn sục, nhưng nước bên trong thực tế chỉ được duy trì ở mức 3-4 độ C, vừa đủ trên mức đóng băng mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Nước tuyết sau khi tan sẽ đi qua bộ lọc rác, rồi được xả xuống hệ thống cống thoát nước. Hơn 2.500 nhân viên đã được huy động cho chiến dịch "nấu tuyết" liên tục 24/7.

"Chúng tôi đang ưu tiên khai thông các tuyến đường xe buýt, để đảm bảo mọi người có thể dùng xe buýt để đi làm hoặc đi học", ông Lojan nói. Đây là lần đầu máy New York triển khai hệ thống "nấu tuyết" này ở quy mô lớn như vậy kể từ năm 2021.

Hồng Hạnh (Theo AFP)