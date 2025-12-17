New Delhi cho trẻ em học trực tuyến vì ô nhiễm không khí

Ấn ĐộChính quyền New Delhi yêu cầu các em nhỏ từ mẫu giáo tới lớp 5 học tại nhà do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của New Delhi hồi đầu tuần là 427, ở mức nghiêm trọng, sau khi vừa chạm mốc AQI 461 cuối tuần trước. Theo Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Ấn Độ (CPCB), chất lượng không khí New Delhi ở mức "nghiêm trọng" tại 27 trạm quan trắc trên khắp thành phố, trong đó có 12 trạm ở mức "rất kém". Khu Wazirpur ghi nhận chất lượng không khí tệ nhất ở mức 475.

Trước tình hình này, chính quyền thủ đô Ấn Độ yêu cầu các em nhỏ từ mẫu giáo tới lớp 5 học tại nhà cho tới khi có thông báo mới.

Người dân đeo khẩu trang di chuyển trên đường phố New Delhi, Ấn Độ, hôm 15/12. Ảnh: AFP

Trước đó, chính quyền New Delhi cũng đã đề nghị các cơ sở giáo dục cho học sinh cấp 2 và cấp 3 học theo hình thức kết hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp tùy tình hình. Theo quy định này, các trường vẫn mở cửa và việc đến trường là tự nguyện, tùy thuộc quyết định của phụ huynh và học sinh. Hình thức học này sẽ được duy trì tới khi chính quyền có thông báo mới.

Theo CBCP, chỉ số AQI từ 0 đến 50 được coi là "tốt", từ 51 đến 100 là "đạt yêu cầu", từ 101 đến 200 là "trung bình", từ 201 đến 300 là "kém", từ 301 đến 400 là "rất kém", và từ 401 đến 500 là "nghiêm trọng".

Ngọc Ánh (Theo Hindustan Times, NDTV, Times of India)