Neville: 'Man Utd có thể về ba Ngoại hạng Anh'

AnhGary Neville tin Man Utd đủ sức vươn lên thứ ba Ngoại hạng Anh, trong khi Jamie Carragher cho rằng "Quỷ Đỏ" gần như chắc suất dự Champions League mùa tới.

Trận thắng 1-0 trên sân Everton hôm 23/2 giúp Man Utd vươn lên thứ tư Ngoại hạng Anh với 48 điểm. "Quỷ đỏ" kém Aston Villa ba điểm, và hơn Liverpool, Chelsea ba điểm.

Trong khi Aston Villa, Chelsea và Liverpool đều phải phân sức cho Cup FA và các mặt trận châu Âu trong tháng 3, Man Utd có sự tập trung tuyệt đối cho Ngoại hạng Anh.

Benjamin Sesko mừng bàn trong trận Man Utd thắng Everton 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Bramley-Moore Dock, Vauxhall, Liverpool, Anh ngày 23/2/2026. Ảnh: PA

Trên podcast cá nhân, Gary Neville đánh giá Man Utd đang đứng trước cơ hội lớn để cán đích trong top 4, thậm chí có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. "Tôi nghĩ họ sẽ làm được. Các đội khác phải đá Cup châu Âu và đó là sự phân tâm lớn. Man Utd thì không", ông bình luận.

Theo Neville, điểm tích cực của Man Utd là khả năng chiến thắng ngay cả khi không chơi tốt. Cựu hậu vệ người Anh cho rằng đội bóng đang biết cách vượt qua những trận đấu mà trước đây họ thường rơi điểm. "Đây là mùa giải kỳ lạ khi các đội liên tục mất điểm. Tôi tin Man Utd sẽ cán đích thứ ba hoặc thứ tư. Họ đang ở vị thế thuận lợi", Neville nói thêm.

Jamie Carragher còn lạc quan hơn khi khẳng định Man Utd "gần như được đảm bảo" suất dự Champions League mùa tới. Bình luận trên chương trình Monday Night Football, cựu trung vệ người Anh cho rằng lịch thi đấu nhẹ hơn là lợi thế lớn của Man Utd.

"Aston Villa đang chững lại và còn phải đá Europa League. Liverpool và Chelsea vẫn chinh chiến ở Champions League và Cup FA. Tôi không thể hình dung Man Utd lại không giành vé dự Champions League", Carragher nhận định.

Dù Neville và Carragher tỏ ra lạc quan, mô hình dự đoán của Opta lại đưa ra kịch bản khác. Theo siêu máy tính, Man Utd nhiều khả năng kết thúc mùa ở vị trí thứ năm. Opta đánh giá Aston Villa có 86,4% cơ hội vào top 4, Liverpool đạt 48,1%, còn Man Utd là 42,3%.

Tuy nhiên, vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh mùa này nhiều khả năng vẫn đủ điều kiện dự Champions League. Điều này phụ thuộc vào bảng hệ số UEFA - nơi hai quốc gia có thành tích tốt nhất ở các Cup châu Âu sẽ được trao thêm suất dự Champions League.

Anh hiện là quốc gia duy nhất còn toàn bộ đại diện góp mặt ở các đấu trường châu Âu. Theo mô hình điểm kỳ vọng của Opta, bóng đá Anh có 100% khả năng kết thúc mùa giải trong Top 2 hệ số, qua đó mở ra cơ hội để đội đứng thứ năm Ngoại hạng Anh giành vé dự Champions League mùa tới.

