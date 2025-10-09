Nếu yêu anh, hãy yêu ngay bây giờ và em sẽ thấy xứng đáng

Anh 36 tuổi, là kỹ sư, sống và làm việc tại TP HCM và sẽ gắn bó lâu dài ở đây.

Tính anh hiền lành, vui vẻ, dễ chịu nhưng cũng rất rõ ràng và thẳng thắn trong suy nghĩ và hành động. Ngoại hình anh sáng, điềm đạm, nam tính, không màu mè nhưng chỉn chu, đủ để em có thể yên tâm khi đi cạnh. Anh sống đơn giản và khá lành mạnh. Anh chưa từng kết hôn và đang tìm người để làm điều đó.

Trước đây, anh từng đăng bài tìm người đồng hành nhưng chưa tìm được người phù hợp. Không phải vì anh đặt tiêu chuẩn quá cao hay anh quá tệ, mà vì những người kết nối với anh đều không rõ ràng: zalo không có hình ảnh, không tên tuổi cụ thể, cách trò chuyện thì hời hợt và thiếu chân thành.

Anh trân trọng thời gian của cả hai phía nên lần này anh muốn tìm một người nghiêm túc thật sự. Nếu em thấy mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, rõ ràng thì hãy gửi mail cho anh. Như vậy, chúng ta sẽ hiểu nhau rõ ràng ngay từ bước đầu, không phải vòng vo, không tốn thời gian cho những điều không chắc chắn.

Còn chuyện hợp hay không, yêu được hay không, khi gặp nhau rồi mình sẽ biết. Nhưng trước hết, anh mong em đủ chân thành để bắt đầu bằng sự rõ ràng.

Nếu em thấy mình phù hợp, anh rất muốn nhận mail từ em.

