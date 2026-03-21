Nếu tiếp tục yêu anh đến giờ, có thể người làm mẹ đơn thân là tôi

Tôi 28 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi đã 30 tuổi. Mười năm trước chúng tôi từng có mối tình rất đẹp, trong sáng và đầy nhiệt huyết. Mười hai năm trôi qua, cả hai đều đã yêu thêm những người khác nhưng thất bại, vẫn độc thân. Gặp lại nhau, anh ngỏ lời quay lại và tôi đồng ý. Cuộc tình kéo dài hai tháng thì tôi chọn kết thúc. Biết nói sao nhỉ, thà cứ không gặp lại thì tình vẫn đẹp, gặp lại rồi yêu và lại thất vọng.

Anh vẫn đẹp trai, phong độ nhưng hay gắt gỏng, nóng tính hơn. Anh đã có một bé gái với người yêu cũ nhưng không cưới vì anh lăng nhăng. Cũng hơi buồn một chút vì thời gian làm con người ta thay đổi quá nhiều. Mười hai năm trước anh từng yêu chân thành như vậy mà giờ lại thành một người khác. Tôi cũng thấy có chút may mắn vì năm ấy kết thúc. Có thể nếu yêu đến bây giờ, người làm mẹ đơn thân lại là tôi. Thời gian tàn nhẫn thật đấy!

Quỳnh Hường