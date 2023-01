Nếu là bến đỗ yên bình, em tin mình biết cách hoàn thiện

Thêm những ngày xuân đầm ấm bên gia đình, cũng lại là khi em nghĩ về hạnh phúc riêng mình - điều mà bao năm em vô tình bỏ ngỏ.

Xuân đến với bao niềm vui sống, em cũng không ngoại lệ, vui đùa bên gia đình, vẹn tròn những mâm cơm cúng tổ tiên, ông bà, nhưng lại đâu đó một khoảnh khắc, em chợt nghĩ về hạnh phúc riêng mình. Mượn Hẹn hò, em gửi chút khoảnh khắc những ngày đầu xuân với hy vọng đường tình duyên riêng em tràn đầy niềm vui và may mắn trong mùa xuân mới

Em đó, nhỏ nhắn trong dáng hình ba mẹ đã cực công vun vén, thừa hưởng nét cổ điển, nhẹ nhàng và một chút sâu sắc từ mẹ, cộng với đôi mắt to tròn và khuôn miệng xinh tươi từ ba, chắc không quá khó để anh hoặc ai đó tìm thấy sự hài hòa trong dáng hình và chút tính cách riêng em.

Có lẽ em sẽ tự tin hơn khi với anh - sự nhẹ nhàng, vun vén, biết trân trọng và chân thành cũng là điều anh thật sự quan tâm.

Trong em có sự quan tâm, sẻ chia, trưởng thành và chân thật. Em tự tin, hết lòng, tận tâm và trách nhiệm trong công việc. Em có sự chân thành và nghiêm túc trong tình cảm, sự lắng nghe, biết quan tâm, biết yêu thương, biết nhường lại cái tôi riêng của mình để học cách thấu hiểu, để sẻ chia trong gia đình. Nhưng có lẽ với em đường tình duyên chưa nhiều may mắn để giờ này em lại gửi nơi đây chút trải lòng về bản thân (khi quãng thời gian em học hỏi về cuộc sống cũng đã ít nhiều). Em nghe đâu đó Quý Hợi nhiều may mắn lắm, nhưng chắc em chưa đủ may, hay là duyên may em đến muộn anh nhỉ? (cười).

Cuộc sống vốn dĩ rất nhiều điều thú vị, cũng như không thể mưu cầu điều trọn vẹn nên em không tìm sự hoàn hảo; thay vào đó, người thật sự biết yêu thương, trưởng thành, đủ tự tin, chín chắn và trách nhiệm với đời, với người, đó thật sự là điều em mong mỏi.

Em chắc chắn không là người hoàn hảo, xuất sắc trong dáng hình, cũng chẳng phải người quá thông minh nhưng nếu là bến đỗ yên bình, em tin mình biết cách để hoàn thiện.

Trải lòng với những tâm sự dài, em mong điều may sẽ sớm đến bên mình và với tất cả. Mọi an lành, may mắn và hạnh phúc là lời chúc em muốn gửi đến tất cả trong những ngày xuân mới.

Em chân thành cảm ơn.

