Nếu không ưng nhà ngoại chăm cháu, người chồng nên nghỉ làm tự chăm

Đọc bài: "Nghe con khóc mà tôi bất lực vì mẹ vợ bảo thủ", xin chia sẻ ý kiến cá nhân. Tôi là mẹ bỉm mới sinh, con 3 tháng tuổi. Những vất vả của việc làm cha mẹ lần đầu, khi con nhỏ, tôi rất hiểu. Chồng tôi thuộc cung Kim Ngưu, tôi cung Bảo Bình, tính cách chồng khá cứng nhắc, nguyên tắc, trong khi tôi thoải mái hơn. May mắn cả hai đều là cung ổn định nên về cơ bản cách sống gọn gàng và có tổ chức.

Khi mới sinh, bà ngoại cũng lên chăm phụ tôi một tháng. Sau đó, do sức khỏe bà không tốt, cũng như để tránh mâu thuẫn trong việc chăm con, vợ chồng tôi thống nhất tự chăm bé. Chồng đi làm, cả ngày tôi chăm bé một mình, nấu ăn, làm việc nhà. Khi chồng về hoặc ngày được nghỉ, anh hỗ trợ tôi hết lòng. Vì vậy, dù vất vả tôi cũng thấy vui lòng. Ở đây, tác giả đều có những ưu nhược điểm, tuy nhiên ưu điểm chưa đủ để dung hòa cuộc sống hai vợ chồng.

Ưu điểm: Chịu khó tìm hiểu kiến thức, là kiến thức đúng. Vợ chồng tôi cũng áp dụng cho bé bú theo nhu cầu, vỗ ợ. Vượt qua hoàn cảnh cá nhân, lo được cho vợ con cuộc sống vật chất đầy đủ. Yêu thương vợ con và phụ giúp.

Nhược điểm: Việc con nít khi còn nhỏ khóc nhiều là do bản chất từng đứa, có đứa dễ đứa khó. Có những bé hay gắt gỏng thì dù vỗ ợ rồi vẫn cần bồng bế, hát ru, khóc mãi không dỗ được. Vì vậy việc bé khóc bạn cũng cần thông cảm cho người chăm, đừng chỉ đổ lỗi chăm sai cách nên bé khóc. Bản thân người chăm phải ở cùng bé nhiều, nghe bé khóc nhiều hơn nên còn stress hơn bạn đó.

Tôi hiểu, bạn là đàn ông nên khả năng chịu đựng kém hơn, cũng không khéo bằng phụ nữ khi chăm bé. Chính vì hiểu điều đó nên khi con quấy khóc, tôi có bảo chồng qua phòng riêng ngủ để có sức mai đi làm. Tuy nhiên, chồng vẫn "ngoan cố" thức chăm con, bồng bế con cùng tôi. Khi con thức, tôi thức, anh cũng lọ mọ dậy đấm lưng, bóp vai cho vợ, tôi biết ơn vô cùng. Nhờ như vậy hai vợ chồng tôi vượt qua được việc khó khăn khi đêm tới, tôi cũng được tiếp thêm sức mạnh để một mình chăm con khi chồng vắng nhà.

Ở bạn, khi làm chồng lại thiếu đi sự thấu hiểu đó. Có thể khác biệt trong cách chăm con, tuy nhiên bà ngoại và vợ bạn mới là người trực tiếp chăm bé và vất vả hơn. Nếu vợ bạn không phản đối cách của bà ngoại, bạn cũng nên để hai người đó tâm lý thoải mái nhất. Bạn chỉ cố gắng đi làm lo kinh tế, hỗ trợ tinh thần là nhà yên ấm rồi.

Bạn thiếu thấu hiểu cho tâm lý vợ sau sinh. Như tôi là phụ nữ sau sinh, cảm thấy tinh thần đi xuống vì mệt, đau, cơ thể xấu xí. Những thứ đó cộng thêm chăm con nhỏ làm phụ nữ nhạy cảm, dễ mang tâm lý tiêu cực. Nếu là đàn ông thương vợ, nên cố gắng xoa dịu, tránh tạo thêm mâu thuẫn vì dễ khiến căng thẳng đi xa hơn khi tâm lý vợ đang như vậy. Chính vì thế nhà ngoại xót con, thấy con gái sau sinh đã buồn lòng vì chồng gây gổ, họ càng xù lông lên để bảo vệ con gái mình (chính là vợ bạn).

Nếu đã không hài lòng cách bà ngoại chăm, mà vợ bạn yếu chưa thể tự tay chăm theo ý bạn, bạn có thể nghỉ việc để trực tiếp chăm con, hoặc là im lặng. Bởi khi đã nhờ vả, đương nhiên phải nhún nhường, bà đã bỏ công sức lên phụ thì vợ chồng phải mang ơn hơn là soi mói, chỉ trích. Còn đã soi, không hài lòng thì tự mình làm luôn để tránh mâu thuẫn, giống như vợ chồng tôi cũng chủ động chăm bé một mình đây.

Đó là mấy cái cơ bản tôi kể ra. Tất nhiên việc mâu thuẫn thì hai vợ chồng đều có lỗi, nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, bớt cái tôi và cứng đầu, cùng nhau xây dựng để con trẻ có gia đình hạnh phúc. Tôi thấy vợ chồng bạn đang cố chấp quá nên chưa nhìn được cái sai của mình, chỉ thấy của đối phương thôi.

Huyền Trâm