Nếu hai con học trường song ngữ, chúng tôi không thể tích lũy

Gia đình tôi ở quê, tổng thu nhập của hai vợ chồng tầm 30 triệu mỗi tháng, có thể tăng lên hàng năm.

Chúng tôi có hai con, đã có nhà, không có nhu cầu mua xe vì công ty cách nhà một km. Gần chỗ tôi có trường song ngữ từ mầm non cho tới THCS, cách nhà bốn km, có xe đưa đón. Trường mầm non học phí bốn triệu đồng bao gồm cả xe đưa đón và ăn trưa. Bậc THCS tôi chưa tìm hiểu kỹ, còn tiểu học tầm năm triệu đồng. Chi phí hàng tháng bao gồm gửi bạn lớn đi mầm non hiện tại hai triệu đồng, gia đình tôi chi tiêu 12 đến 14 triệu đồng.

Giờ chồng muốn con chuyển tới trường song ngữ. Nếu một bé tôi hoàn toàn không lo lắng, nhưng hơn một năm nữa bé thứ hai sẽ học giống anh nếu anh bé học ở đó. Tôi có nên dùng 25 -30% thu nhập để cho con đi học không? Nếu tính vậy, trừ hết các khoản chi phí, tích lũy gia đình tôi giảm rất nhiều. Gia đình tôi hiện tại không có tiền tích lũy do mới xây nhà, cũng không có nợ nần. Mong nhận lời khuyên của độc giả.

Hằng Nga

