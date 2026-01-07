Nếu gặp đúng người, muộn chút cũng không sao, đúng không anh?

Sài Gòn rõ là đông người, hôm nào cũng tắc đường, vậy mà mãi em vẫn chưa gặp được người yêu tương lai của mình.

Về bản thân, em cao 1m67, nặng 52 kg, làm công việc văn phòng, giờ hành chính, em có thể lo cho bản thân được. Em thích dành thời gian cho gia đình, những người thân yêu. Em biết nấu ăn, thích ngắm hoa, thích du lịch trải nghiệm đây đó. Em hướng nội hoặc hướng ngoại tùy lúc và yêu hoặc ghét rõ ràng.

Em sẽ ấn tượng nếu anh cũng là một người tử tế, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, có công việc để nỗ lực vì em thích nhìn dáng vẻ cố gắng đó, em cần sự nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Em ngại khói thuốc và bia rượu nên hy vọng anh cũng như em. Anh trong độ tuổi 27-35 để mình dễ chia sẻ và thấu hiểu nha.

Quan điểm của em là một mối quan hệ là sự tôn trọng, tin tưởng, đồng hành; và cần sự cố gắng từ hai phía. Em thích yêu và được yêu, quan tâm và được quan tâm.

Em vẫn đang trau dồi bản thân mỗi ngày, nên khi anh xuất hiện phải thật xứng đáng với nỗ lực của em nha.

