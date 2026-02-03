Nếu em tìm mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, có anh chờ

Anh thuộc thế hệ giữa 8x, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình cơ bản, sống biết trên biết dưới.

Gửi em, người phụ nữ anh đang tìm kiếm. Tết năm nay em đã có kế hoạch gì chưa, không khí tết đang đến rất gần rồi, trước tiên cho anh gửi lời chúc đến em và gia đình cũng như những ai đọc được bài viết này một năm mới sức khỏe dồi dào, may mắn, hạnh phúc và bình an.

Anh thuộc thế hệ giữa 8x, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình cơ bản, sống biết trên biết dưới. Anh đang làm công tác quản lý cho một công ty tư nhân. Anh chưa từng lập gia đình, mong em cũng chưa lập gia đình em nhé. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, xuất phát từ sự chân thành vậy, hãy gửi mail đến cho anh em nhé.

