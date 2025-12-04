Nếu em thích nhịp sống chậm và những điều tự tay làm

Tuyển cộng sự biết pha cà phê, thích DIY (tự tay làm lấy) và không ngại sống chậm.

Chào em, cuộc sống mỗi người một nhịp. Với anh, để có thể đi cùng nhau đường dài, chỉ cần đủ chân thành, biết lắng nghe và tôn trọng nhau.

Anh thuộc cuối thế hệ 8x. Trước đây anh từng có thời gian dạy học ở vùng cao, sau đó làm việc nhiều năm tại Nhật. Những năm tháng ấy giúp anh sống điềm tĩnh hơn, quen với kỷ luật và trân trọng sự ổn định. Anh không nói nhiều, nhưng đã nhận việc gì thì cố gắng làm cho tử tế.

Hiện anh dạy tiếng Nhật. Buổi tối và cuối tuần, anh làm đồ gỗ thủ công. Đó là khoảng thời gian anh thấy dễ chịu nhất, khi được làm việc bằng tay, chậm rãi và tập trung. Anh hợp với những thứ đơn giản, bền và dùng lâu.

Anh sống riêng ở quê, khá yên tĩnh. Gia đình anh còn có em trai, em làm tiệm sửa xe và ở cùng mẹ. Mỗi người một công việc, một không gian, nhưng vẫn gần gũi và hỗ trợ nhau khi cần.

Anh yêu thiên nhiên, nuôi vài chú chó. Ngày thường của anh là buổi sáng có nắng nhẹ, chiều đi dạo, tối đọc sách hoặc làm đồ gỗ trong xưởng nhỏ. Cuộc sống không quá bận rộn, cũng không ồn ào.

Mong tìm được cô gái nhẹ nhàng, sống tình cảm và giản dị. Nếu em thích nội thất, yêu DIY, hay những việc làm bằng tay càng tốt. Anh cũng ấp ủ kế hoạch cùng người mình thương gây dựng một tiệm cà phê nhỏ ở Hưng Yên, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km, đủ ấm cúng để khách ghé ngồi lâu và đủ yên để hai người nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Anh đang thiếu một "cộng sự" phụ làm đồ gỗ, pha cà phê và cùng nhau biến ý tưởng thành hiện thực. Không cần giỏi ngay từ đầu, chỉ cần kiên nhẫn và chịu ở lại. Nếu em cũng thích nhịp sống chậm, muốn bắt đầu một điều gì đó nhỏ nhưng lâu dài, có lẽ mình nên viết cho nhau vài dòng, từ tốn và chân thành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ