Nếu em không ngại, mình yêu nhau từ giờ đến già

Anh sinh năm 1990, tốt nghiệp đại học, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, người miền Nam chính hiệu nên tính cách anh cũng y như vậy. Mọi người nói anh hiền lành nhưng anh thấy mình không hiền đâu, chỉ lành thôi. Anh luôn chân thành, nói chuyện dễ nghe và luôn rõ ràng, nghiêm túc trong công việc cũng như trong cách sống. Mọi người nhận xét anh vui vẻ, sống có trách nhiệm, biết quan tâm. Ngoại hình thì không phải xuất sắc nhưng được cái gọn gàng, sạch sẽ và lịch sự, sáng sủa, cười duyên.

Anh sống khá giản dị, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Anh không rượu bia, không thuốc lá, chắc gọi là sống lành mạnh nhỉ. Hiện tại, anh mong gặp được một người con gái đang ở TP HCM, có chút ngoại hình, biết yêu thương và tôn trọng nhau để cùng xây dựng gia đình. Còn chuyện tính cách hay quan điểm sống có hợp nhau hay không thì anh nghĩ chỉ khi gặp gỡ, trò chuyện mới biết được. Nếu em cũng nghiêm túc tìm một người để nắm tay đi xa, hy vọng chúng ta có duyên gặp nhau.

