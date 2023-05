Nếu em giữ lửa cho gia đình, mong anh xây tổ ấm

Em là cô gái truyền thống trong việc giữ gìn hình ảnh; trong mắt mọi người em luôn chỉn chu, dễ thương, năng động và hoạt bát.

Tìm anh người yêu để biết đô của em là bao nhiêu lon. Đọc câu mở đầu chắc anh còn thấy hơi khó hiểu nhỉ? Em chọn cách bắt đầu bài viết hơi khác người vì muốn cách tiếp cận của mình khác biệt với những cô gái khác, để anh click vô bài viết này và tìm thấy em trong rất nhiều bài viết mỹ miều trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.

Về em: Ẩn sâu trong em vẫn mong muốn có một giây phút nào đó được thoát khỏi vỏ bọc là cô gái chỉn chu, dễ thương, năng động và hoạt bát. Em chưa bao giờ để mình mất kiểm soát trong những cuộc vui, thường nói đùa rằng đô em bất tử vì em có uống đâu mà say. Em sợ bản thân quá chén sẽ không làm chủ được lời ăn tiếng nói, sợ cái cảm giác chính mình không điều khiển được mình.

Em muốn tìm anh, người sẽ làm người yêu và sau này sẽ làm chồng em, người cho em sự tin tưởng tuyệt đối để em được say một lần trong đời. Nhưng vẫn khiến em yên tâm rằng sau cuộc say nhớ đời đó, luôn có một người đàn ông đưa em về, tha thứ cho em nếu có nhỡ lời lúc say. Người đàn ông ấy hiểu rõ con người em là người như thế nào để chấp nhận nuông chiều, cho em được một lần hư (nhưng không hỏng).

Gác lại sự nổi loạn trẻ con ấy, để em tâm sự với anh về ba khía cạnh, để mình hiểu rõ về nhau nhé. Thông minh (IQ và EQ), tính cách và tài chính.

Em tự nhận mình là cô gái thông minh. Về chỉ số thông minh não bộ con người, em nghĩ mình khá trong việc tư duy, phản xạ và tiếp thu, tuy nhiên chỉ số cũng chỉ ở mức như người thường, không phải là trường hợp vượt trội. Về chỉ số đo lường trí tuệ cảm xúc, em là cô gái sống tình cảm, biết nắm bắt, quan tâm và xác định được cảm xúc của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, điểm yếu của em là chưa biết cách tiết chế cảm xúc của chính mình trong một vài trường hợp. Em đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn về điểm này.

Em hướng thiện, mạnh mẽ, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Em cực kỳ thích và luôn hướng bản thân đạt đến một thái cực là một khi ai đó đã giao cho em làm việc gì rồi thì người đó tuyệt đối yên tâm, không cần lo lắng, bởi họ biết em sẽ luôn có trách nhiệm với những gì đã nhận và toàn tâm toàn ý với nó. Em cũng biết cân bằng cuộc sống để bản thân luôn tích cực, vui vẻ và hạnh phúc.

Tính ra em đã đi làm được bảy năm từ lúc ra trường nhưng chưa có thành tựu gì đáng để khoe ra hay tự hào, có chăng em đang có khả năng tự lập tài chính tốt, phụ giúp gia đình hàng tháng và có tiết kiệm đều đặn.

Về anh: Em hy vọng anh cùng tần số với em về IQ và EQ, tất nhiên vượt trội hơn em càng tốt nhé, em dễ bị falling in love với người đàn ông giỏi hơn về mọi mặt.

Với em, tính cách rất quan trọng, nó quyết định cách mà người đàn ông đối nhân xử thế với vợ và con của họ, với gia đình họ hàng đôi bên. Tính cách em có phần hơi trẻ con, mong anh có thêm đức tính nhường nhịn, không chấp nhặt, không gia trưởng.

Nếu em là người giữ lửa cho gia đình, mong anh là người xây tổ ấm. Em hy vọng anh có công việc ổn định, có chí tiến thủ và cầu toàn trong công việc. Tất nhiên nếu anh có nền tảng tài chính tốt sẵn rồi thì càng may mắn cho em. Em mong mình chung quan điểm về cách hưởng thụ cuộc sống và hướng dành dụm cho tương lai. Thật ra đến tuổi này, em nghe khá nhiều câu chuyện từ nhiều gia đình, ban đầu có thương nhau yêu nhau như thế nào thì lấy về rồi những bất đồng về tài chính, thiếu thốn về kinh tế sẽ khơi mào cho những rạn nứt về sau.

Em cao 1m63, mong anh cao hơn em, độc thân, chưa từng kết hôn, không xăm trổ, tôn giáo không hoặc hướng Phật, không hút thuốc là một điểm cộng, rượu bia biết điểm dừng, không cờ bạc nghiện ngập.

Bài viết dài anh nhỉ, mở đầu về một đêm say mà dẫn dắt anh đọc đến tận đây. Một lần nữa mong rằng mình có duyên, mong vũ trụ lắng nghe tiếng nói của cả em và anh để đưa mình đến với nhau. Em chờ anh khá lâu rồi, chờ anh xíu nữa cũng không sao. Nếu anh không ở gần em, khi viết thư cho em, mong anh xác định việc yêu xa và có cách để mình yêu xa nhưng không cách lòng nhé. Anh đi từ từ thôi, em đợi!

Cảm ơn quý độc giả, cảm ơn anh!

