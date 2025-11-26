Nếu em cần bờ vai vững vàng và sâu lắng, mình làm quen nhé

Anh được nhận xét là hiền, điềm tĩnh, chững chạc, tin cậy và độc lập, tuy nhiên hơi khô khan và nghiêm túc.

Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, là dân Bách Khoa chính hiệu, không giỏi ăn nói với các bạn nữ nhưng chân thành, sâu sắc, yêu công việc và sống có trách nhiệm. Anh cao 1m72, nặng 63 kg, không bia rượu, thuốc lá và thường xuyên tập thể thao. Anh 44 tuổi, hy vọng tuổi tác không làm em ngần ngại, điểm cộng là mọi người bảo anh ngoại hình dễ nhìn và trông trẻ hơn tuổi. Anh kinh tế vững vàng, làm việc bên lĩnh vực phát triển phần mềm. Trước đây anh từng làm việc cho nhiều công ty nước ngoài, hiện tại anh chủ yếu làm freelancing nên có thể kết hợp công việc với du lịch một mình, cũng là một trong những sở thích của anh. Anh yêu Nha Trang, từng qua nhiều nơi nhưng Nha Trang vẫn là nơi duy nhất anh muốn dừng chân và gắn bó cuộc đời mình sau này.



Anh sống hướng nội, thích đọc sách, thích nhạc không lời và yêu biển, nơi anh ở hiện tại ở Nha Trang cũng có góc nhìn ra biển. Anh không nhiều bạn, cũng ít khi tụ tập bạn bè và thường phải kiếm cớ từ chối các buổi họp lớp (anh là lớp phó học tập nên hay bị réo tên trong các buổi gặp mặt như vậy). Anh ít nói, giỏi lắng nghe, thích quan sát và thường mất hút trong đám đông. Anh thích những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc bên cạnh người mà mình xem là tri kỷ. Trong công việc anh là người nổi bật vì sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính hiệu quả.



Mọi người nhận xét anh hiền, điềm tĩnh, chững chạc, tin cậy và độc lập. Nhưng mọi người cũng nói là anh hơi khô khan và nghiêm túc (chắc do đặc thù công việc, anh nghĩ vậy). Anh từng trải qua một mối tình có thể xem là sâu sắc nhưng sau cùng cũng không đi tới đâu. Anh có nhà ở Sài Gòn nhưng thường không ở đó. Anh hay một mình đi khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, ở một nơi đủ lâu để làm việc và trải nghiệm cuộc sống ở đó. Anh hiện sống và làm việc ở Nha Trang. Anh dự định sẽ dừng chân lâu dài ở đây và đang kiếm tìm một nơi gọi là nhà. Nếu em muốn là một phần của nơi ấy, hãy trả lời anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ