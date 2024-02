Nếu đủ duyên, anh sẽ chia sẻ may mắn cùng em

Anh 51 tuổi, dễ nhìn và hiền, sống và làm việc ở Mỹ hơn 10 năm, lối sống thiên hướng khoa học và luật nhân quả của đạo Phật.

Cách đây hai năm anh có đăng bài trên Hẹn hò VnExpress và tìm được bạn ấy. Anh và bạn ấy đã có những ngày hạnh phúc bên nhau rất viên mãn. Nhưng vì mục tiêu cá nhân của mỗi người nên anh và bạn ấy chia tay. Hôm nay lại lên đây tìm em, nhưng lần tìm này anh ưu tiên mẹ đơn thân có một bé, dưới 40 tuổi.

Sức khỏe của anh rất tốt, các chỉ số đều nằm trong ngưỡng an toàn. Đặc biệt anh có bí kíp ăn uống khoa học giúp nâng cao hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh tật. Trong y học có câu: "Muốn chữa bệnh hiệu quả thì phải chữa trước khi phát bệnh". Về công việc, trước kia anh làm cho một hãng ở Mỹ, nhưng vì anh có kế hoạch về Việt Nam ở luôn nên hiện tại làm việc tự do, thu nhập tốt.

Về gia đình, ba anh đã mất, anh chỉ còn má nhưng rất khỏe, không bị bệnh tật, nhờ chịu ăn uống theo cách anh hướng dẫn. Anh không có anh chị em ruột, vì vậy sống rất cẩn thận, nếu lỡ có gì thì không ai giúp mình. Về tình cảm nam/nữ, anh đã trải nghiệm hai mối tình tương đối mãn nguyện về tình yêu và tình dục. Giờ anh tìm em với mục đích là người bạn đồng hành, để anh có cơ hội chia sẻ may mắn cùng em. Nói như vậy không có nghĩa là anh khô khan, không có cảm xúc gì.

Hiện tại, ngoài làm việc kiếm tiền, khi rảnh rỗi anh thực hành pháp của Đức Phật dạy cách sống làm người như thế nào để không làm khổ mình, khổ người và khổ các chúng sanh. Điều đó giúp anh có được cuộc sống an lạc, an toàn trong hiện tại và tương lai.

Về bạn gái, anh không có tiêu chuẩn gì nhiều, miễn em tự tin về bản thân là được. Em gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu, cân nặng phù hợp với chiều cao cơ thể, có lối sống lành mạnh, thiện lành, biết ăn chay càng tốt vì anh và má anh ăn chay trường.

Về con cái, anh không có nhu cầu sinh con nên khi chúng ta đến với nhau không cần phải sinh thêm, con em là đủ rồi. Quan trọng em là người chịu trách nhiệm chính nuôi dạy bé nên người, anh chỉ là người hỗ trợ theo khả năng của anh.

Về nhà cửa, anh chuẩn bị kế hoạch mua căn hộ ở quận Phú Nhuận trong năm nay để cả gia đình mình ở đây, thuận tiện cho em dễ tìm việc làm, đi làm gần nhà, con em cũng thuận tiện đi học. Anh là thổ địa ở Sài Gòn vì sống ở đây từ lúc nhỏ, vì thế em không phải lo lạc đường nếu là người tỉnh khác. Hiện tại anh sống ở Long Thành.

Mục đích anh tìm em làm bạn đồng hành để chia sẻ may mắn cùng em điều gì? Đó là giúp em có được cuộc sống hạnh phúc, an lạc, an toàn trong hiện tại và tương lai. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em gửi mail cho anh nhé. Tạm thời anh chia sẻ một ít thông tin để giúp em tạm hiểu như vậy, nếu có duyên với nhau thì anh chia sẻ với em nhiều hơn nữa. Sau cùng chúc em, chúc các bạn và chuyên mục Hẹn hò VnExpress năm mới nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống.

