Nếu đủ chân thành và sâu sắc, em tin đôi mình sẽ hạnh phúc

Em là người sống thiên về cảm xúc, thích sự nhẹ nhàng, chân thành và những điều mang lại cảm giác bình yên.

Em 40 tuổi, cao 1m6, nặng 46 kg, sống và làm việc tại TP HCM. Em là người sống thiên về cảm xúc, thích sự nhẹ nhàng, chân thành và những điều mang lại cảm giác bình yên. Gia đình và những chuyến du lịch là cách để em cân bằng lại cuộc sống.



Đến tuổi này, điều em mong là gặp được một người đàn ông có thể đồng điệu với em trong nhịp sống, trong suy nghĩ và trong những giá trị mà em luôn trân trọng. Một người đủ từng trải và tử tế để hiểu điều gì là quan trọng, đủ vững vàng về cả tâm hồn và tài chính để cả hai có thể an tâm nghĩ đến tương lai. Với em, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau là nền tảng của mọi điều đẹp đẽ. Em tin rằng khi hai người biết chia sẻ thật lòng và xem nhau như người bạn đồng hành, từng ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc.

Nếu gặp được một người như vậy, đủ chân thành, đủ sâu sắc, em tin cuộc sống của cả hai sẽ trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn so với khi độc thân, dù hiện tại có thể mỗi người đều đang sống khá ổn. Nếu anh cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, sâu sắc và bình yên, em rất vui nếu chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ