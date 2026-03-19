Nếu bạn thích cười nhiều hơn mỗi ngày, nên gặp mình

Mình biết nấu ăn, thích chăm sóc người khác và luôn cố gắng mang lại cảm giác ấm áp cho những người mình thương.

Mình sinh năm 1999, chưa đến sinh nhật nên vẫn tạm tính là 26 tuổi nha. Mình sống cùng ba mẹ ở Sài Gòn và làm nhân viên văn phòng, ban ngày đi làm, tối có học thêm tiếng Trung.

Nói một chút về bản thân, mình là người hướng ngoại, thích nói chuyện và có chút hài hước vì mình luôn mong những người xung quanh cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh mình.

Về ngoại hình, mình cao 1m60, mọi người nhận xét là "cũng được". Tuy nhiên, vì là một "food girl" nên dạo này hơi mũm mĩm một xíu, mình đang chăm chỉ tập gym để "upgrade" phiên bản xinh xắn hơn khi gặp bạn.

Cuộc sống của mình khá chill: đi làm - đi học - tụ tập bạn bè - lâu lâu xách vali đi du lịch. Mình rất thích khám phá những nơi mới và ăn thật nhiều món ngon. Ở Việt Nam, mình cũng đi nhiều nơi rồi, còn nước ngoài thì mình đã check-in được 6 quốc gia. Hy vọng bạn cũng thích đi đây đi đó để sau này tụi mình có thể cùng nhau khám phá nhiều nơi mới và ăn nhiều món ngon nhé.

Mình biết nấu ăn, thích chăm sóc người khác và luôn cố gắng mang lại cảm giác ấm áp cho những người mình thương. Nếu một ngày nào đó bạn đi làm về mệt mỏi, mình hy vọng có thể là người để bạn dựa vào một chút.

Mình mong gặp được một người có công việc ổn định, tính cách dễ chịu, cách mình tầm 5-6 tuổi thôi (nhỏ tuổi hơn cũng được luôn nhen). Nếu bạn có thêm nụ cười đẹp nữa, chắc chắn là điểm cộng rất lớn rồi.

Mong là giữa Sài Gòn rộng lớn này, chúng ta sẽ tìm thấy nhau nha.

