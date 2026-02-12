Nếu anh chưa vội, hãy về đội em

Em mong có một người xuất hiện, đủ trưởng thành, đủ sâu sắc để giúp em cảm nhận lại sự yêu thương trọn vẹn.

"Giữa người với người, không ai có nghĩa vụ phải yêu thương, lo lắng cho ai. Khi có người sẵn lòng làm điều đó với mình thì mình nên học cách biết ơn họ. Nếu mình không thể yêu thương bản thân mình trước, mình sẽ không có năng lực yêu thương ai". Anh nghe có quen không, nếu quen chắc anh từng đọc qua cuốn "Yêu" của Osho. Nếu chưa đọc, hôm nào em cho mượn về đọc nhé.

Văn vở chút thôi, sau đây là "tư liệu lịch sử" của em. Em sinh năm 1998, sống và làm việc ở Sài Gòn. Công việc thuộc lĩnh vực luật nhưng cơ bản cũng là làm văn phòng thôi. Em là cựu sinh viên của UEL và UEH, thêm thông tin này để biết đâu vô tình gặp được đồng môn (cười). Em thấy mọi người đặt ra nhiều chuẩn mực giá trị khi chọn người yêu, nhưng ai có ngờ khi yêu vào thì IQ người ta thường giảm đi một nửa, thành thử những chuẩn mực ban đầu mình cần đôi khi lại hòa tan đi đâu mất.

Em không biết viết gì nhiều, em cũng từng yêu, từng đau rồi đôi khi không biết mục đích của yêu thương là gì. Em mong có một người xuất hiện, đủ trưởng thành, đủ sâu sắc để giúp em cảm nhận lại sự yêu thương trọn vẹn. Chắc cũng phải điểm qua đôi nét ngoại hình (em thấy mọi người hay làm thế). Em cao 1m60 (phiên phiến vậy), da ngăm, mặt mũi không xinh xắn gì, mọi người hay nhận xét là mặt lầm lì, mà nhìn lại thấy mình cũng lì thật. Nói chung, không phải kiểu người quyến rũ về mặt ngoại hình. Nếu gu anh là da trắng thì không phải em nha.

Gì nữa nhỉ, chắc là liên quan tính cách. Em sống hơi chậm một chút, không thích bắt đầu mối quan hệ một cách dồn dập khi mình chưa biết gì về nhau. Giao tiếp trong tình yêu và hôn nhân thật sự rất quan trọng. Nếu anh không vội thì về đội em.

