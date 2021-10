Netflix chung tay nghệ sĩ tặng các gói an sinh

TP HCMNetflix chung tay với MC Quyền Linh, hoa hậu Mai Phương Thuý... tặng 5.000 gói an sinh cho người dân và giới sáng tạo gặp khó khăn vì dịch.

Tọa đàm "Vì an sinh thành phố - Netflix chung tay cùng nghệ sĩ" diễn ra ngày 16/10, nhằm kêu gọi cộng đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch nói chung và các lao động trong ngành sáng tạo nói riêng. Chương trình phát trực tiếp trên Fanpage Trung tâm báo chí TP HCM, Trung tâm An sinh thành phố...

Tại sự kiện, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - cho biết lãnh đạo thành phố xác định an sinh là một trong những trụ cột trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi. Sự chia sẻ, đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức... phần nào giúp nhiều gia đình vượt khó khăn, nhất là giai đoạn giãn cách.

"Các chương trình như 'Vì an sinh thành phố' rất cần thiết, truyền thông điệp nhân văn tới người dân. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của Netflix và nghệ sĩ trong hoạt động này", ông Tuấn nói thêm.

Ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông - đánh giá cao Netflix và một số doanh nghiệp khi hưởng ứng lời kêu gọi "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" của TP HCM. Với sự lan tỏa của nghệ sĩ, ông tin chương trình sẽ thành công và nhiều người được giúp đỡ hơn nữa.

Bà Nguyệt Nguyễn Phillips - Giám đốc Chính sách công Khu vực Đông Nam Á của Netflix, cho biết Netflix và các nghệ sĩ mong muốn chung tay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và cùng phục hồi. Trong tháng 10, Netflix đóng góp 5.000 phần quà (thực phẩm) tặng cho những cá nhân gặp khó trong ngành làm phim, sáng tạo... Doanh nghiệp cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ an sinh ủng hộ tinh thần thông qua những nội dung hay, câu chuyện đặc sắc từ các quốc gia khác trên nền tảng của mình.

Bà Nguyệt Nguyễn Phillips chia sẻ lý do thực hiện tọa đàm "Vì an sinh thành phố - Netflix chung tay cùng nghệ sĩ" trong sự kiện trực tuyến tối 16/10.

Trước đó, MC Quyền Linh, hoa hậu Mai Phương Thuý, á hậu Kiều Loan, Hoàng Yến Chibi, Khổng Tú Quỳnh, Liên Bỉnh Phát... liên tục kêu gọi fan chung tay của khán giả. Ngọc Thanh Tâm, Sunni Hạ Linh, Phan Ngân, Trúc Mây, Thông Nguyễn, Trúc Anh, Phan Xine, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và MC Tấn Tài... cũng hưởng ứng chương trình.

MC Quyền Linh cho biết trong giai đoạn giãn cách, thành phố ảm đạm bởi tiếng còi xe, cấp cứu. Đôi khi một giai điệu, bộ phần nào đó có thể giúp mọi người phần nào giải tỏa căng thẳng. "Cảm ơn Netflix vì đã chung tay trong công tác an sinh của thành phố, đặc biệt là an sinh tinh thần cho mọi người", anh nói. Gần bốn tháng qua, diễn viên góp mặt trong nhiều thiện nguyện, đem nhu yếu phẩm đến tận nhà bà con TP HCM.

Đạo diễn Phan Xine đánh giá chương trình an sinh của Netflix thú vị, cần thiết. Nền tảng này cung cấp kho phim, giải trí đa dạng, góp phần động viên tinh thần người dân, nhất là thời dịch. "Giãn cách kéo dài nhiều tháng, tôi nhớ máy quay, đoàn phim, đồng nghiệp và mong sớm làm việc lại. Tuy nhiên tôi hiểu rằng, mình rất may mắn khi được ở nhà an toàn, khỏe mạnh. Tôi rất vui vì Netflix cho ra đời các dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa hành động nhân văn", Trúc Anh - nữ chính phim Mắt biếc - nói.

Từ trái qua: đạo diễn Phan Xine, Trúc Anh và Quyền Linh tham dự chương trình.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cũng đồng tình dịch là thử thách lớn, sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa to lớn. "Tôi hạnh phúc khi nhận lời mời của ban tổ chức 'Vì an sinh thành phố - Netflix chung tay cùng nghệ sĩ'. Mong cuộc sống sớm trở lại bình thường, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có thể trở lại trường quay phục vụ khán giả", anh nói thêm.

Vạn Phát