Nên về quê dạy mầm non hay làm make-up ở thành phố?

Tôi 20 tuổi, sinh ra tại huyện cách xa trung tâm tỉnh Bình Dương, ba mẹ làm nông, kinh tế gia đình ổn, có ít tài sản tích lũy.

Học xong lớp 12, tôi quyết định không học đại học mà học nghề make-up. Lúc đầu ba mẹ không đồng ý nhưng rồi cũng thuận theo vì đó là điều tôi muốn. Ba mẹ cho tôi tiền học và mua sắm trang bị học nghề. Tôi học được hơn năm nay, hiện buổi tối trong tuần vẫn đi làm thêm và cuối tuần nếu có show trang điểm cho khách đi tiệc, tôi vẫn nhận làm thêm. Tôi ở trọ cách nhà 50 km, mọi chi phí đều do tôi đi làm thêm rồi tự lo. Gần đây ba mẹ ngỏ ý muốn tôi về làm gần nhà hơn để tiết kiệm chi phí sinh hoạt cũng như tiền thuê trọ hàng tháng. Tôi không có vốn để mở tiệm của riêng mình, đời sống khu nhà tôi còn rất khó khăn do các công ty ở khu công nghiệp cắt giảm nhân sự rất nhiều, vì vậy nếu có mở tiệm cũng không trụ được. Hơn nữa, tôi vốn không có khách quen ở dưới nhà nên cũng không đi trang điểm như lúc trên trung tâm Bình Dương được.

Gần nhà có lớp học hệ thường xuyên ngành sư phạm mầm non, tôi phân vân không biết có nên học thêm mầm non để có nghề ổn định và nguồn thu chính hơn bây giờ không, vì tôi còn khá trẻ và nhiều thời gian học tập thêm. Thậm chí nếu đi dạy mầm non, cuối tuần vẫn có thể đi trang điểm thêm. Điều tôi đắn đo là theo tôi được biết nghề mầm non khá cực. Tôi có ngoại hình dễ nhìn, hòa đồng, nhanh nhẹn và yêu thích trẻ em. Mong mọi người đi trước chia sẻ cho tôi biết nên làm thế nào?

Quỳnh Thư

