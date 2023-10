'Nên thanh tra nhiều nhà xe, không chỉ riêng Thành Bưởi'

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản đối với 8 hành vi vi phạm của hãng xe Thành Bưởi, gồm: không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch không đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; bộ phận quản lý, theo dõi điều kiện an toàn không làm đúng nhiệm vụ; không cập nhật chính xác lý lịch xe, lý lịch hành nghề của tài xế. Trước đó, nhà xe Thành Bưởi bị kiểm tra sau vụtai nạnnghiêm trọng trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, làm 5 người chết hồi cuối tháng 9. Cơ quan chức năng xác định tài xế Hoàng Văn Tính gây tai nạn khi đang bị tước bằng lái 3 tháng. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy nhà xe này để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Hiện, các vi phạm thuộc thẩm quyền được Sở Giao thông Vận tải xử lý. Những vi phạm liên quan lĩnh vực khác, Sở cũng đã chuyển Công an TP HCM cùng các bên liên quan.