Nền tảng cho thuê nhà DomDom hỗ trợ đa ngôn ngữ

Nền tảng DomDom có giao diện tiếng Việt, Anh và Hàn Quốc, hỗ trợ nhóm người dùng nước ngoài tìm kiếm thông tin khi thuê nhà, ra mắt đầu tháng 9.

Đại diện nhóm phát triển cho biết, nền tảng ra đời nhằm giải quyết tình trạng thiếu minh bạch về thông tin, rào cản ngôn ngữ cho người nước ngoài, đặc biệt tại khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ), TP HCM.

Đội ngũ lãnh đạo của DomDom. Ảnh: DomDom

Theo đó, nền tảng này áp dụng hệ thống quản lý bất động sản quốc tế, hỗ trợ tiếng Việt, Anh và Hàn Quốc. Quy trình cũng được nhóm phát triển tối ưu theo hướng thuận tiện, giảm rủi ro và đơn giản hóa cho người thuê và môi giới. Trong giai đoạn này, DomDom hoạt động tại khu vực Phú Mỹ Hưng, dự kiến mở rộng ra toàn TP HCM trong thời gian tới.

Giao diện nền tảng trên mobile và desktop. Ảnh: DomDom

Nói về thị trường cho thuê nhà hiện nay, đại diện nhóm phát triển cho rằng, các thông tin chủ yếu thông qua môi giới và các nền tảng phân tán, gây khó khăn cho người mới thuê, đặc biệt là người nước ngoài. Từ yếu tố đó, thông tin trên DomDom được sắp xếp theo dạng thống nhất, gồm hình ảnh, diện tích, điều kiện cho thuê... Mọi bài đăng sẽ được nhóm kiểm duyệt, hạn chế tình trạng mơ hồ hoặc sai lệch thông tin. Tính năng đánh giá cũng được bổ sung từ tháng 6, giúp người thuê chia sẻ trải nghiệm sử dụng.

Đội ngũ nhân sự trẻ trung và năng lượng của DomDom. Ảnh: DomDom

Ngoài các tính năng hỗ trợ người thuê, nền tảng này cũng tối ưu sử dụng cho các môi giới và đại lý bất động sản, hướng đến việc số hóa ngành. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến triển khai cơ chế chứng nhận và công cụ dữ liệu để nâng uy tín ngành môi giới. Nền tảng DomDom đặt trụ sở tại TP HCM, tên thương hiệu được lấy cảm hứng từ "Điểm đánh dấu" và "Điểm khởi đầu".

(Nguồn: DomDom)