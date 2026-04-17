Nền tảng an toàn – yếu tố chinh phục người dùng của Lynk & Co

Lynk & Co không phải thương hiệu quá mới tại thị trường Việt Nam, từng được vinh danh bởi các hạng mục giải thưởng hàng đầu của ngành công nghiệp ôtô trong nước. Car Awards do VnExpress tổ chức vinh danh EM-P Super Hybrid là "Công nghệ điện hóa của năm", Lynk & Co 08 là Ôtô của năm phân khúc SUV cỡ D, hay Lynk & Co 06 là Ôtô triển vọng của năm...

Ngoài những giải thưởng về công nghệ và dòng xe được giới chuyên gia công nhận, Lynk & Co còn gây ấn tượng với người dùng nhờ nền tảng công nghệ an toàn của hãng, khi được kế thừa và chia sẻ với Volvo, ngay ở trên dòng xe nhỏ là Lynk & Co 06. Đồng thời, mẫu SUV đô thị cỡ B cũng mang theo kỳ vọng của Lynk & Co trong chiến lược "Phổ cập hóa an toàn cao cấp" tại thị trường Việt Nam.

An toàn bị động là những trang bị giúp chiếc xe giảm thiểu tối đa rủi ro ảnh hưởng đến người lái bên trong khi đã xảy ra va chạm. Đó là những túi khí, dây đai an toàn hay nền tảng hệ khung gầm. Với các dòng xe hiện đại ngày nay, dây đai an toàn là trang bị bắt buộc ở mọi vị trí ngồi.

Với hệ thống túi khí, đơn cử mẫu xe nhỏ nhất của Lynk & Co có đến 6 túi khí, gồm 2 phía trước, 2 bên hông và hai túi khí rèm. Trên các dòng xe cao cấp của hãng như Lynk & Co 08 EM-P hay Lynk & Co 900, lượng túi khí trang bị còn nhiều hơn, bao gồm túi khí rèm kéo dài đến 2.550 mm nhằm bảo vệ hành khách trong những tình huống va chạm phức tạp.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất của hệ thống an toàn trên ôtô là nền tảng khung gầm. Với chiếc Lynk & Co 06, hãng sử dụng nền tảng khung gầm B-segment Modular Architecture (BMA), được phát triển từ nền tảng CMA trứ danh của Volvo, dưới sự dẫn dắt của một cựu Kỹ sư trưởng nền tảng Volvo với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Theo hãng, nền tảng khung gầm trên Lynk & Co 06 sử dụng 63,4% thép cường độ cao và siêu cao, bao gồm 15,76% thép boron siêu cường, ôm trọn lấy khoang lái trên cột A và B. Trong đó, Boron là một loại á kim có sức chịu kéo giãn cao nhất trong các loại vật chất ngày nay, giúp độ bền khung thân của Lynk & Co 06 đạt mức 1.600 Mpa – con số đặc trưng của thép Boron sau dập nóng. Ngoài ra, mẫu xe này cũng sở hữu 13 giải pháp chống lật, giúp người lái an tâm hơn khi vận hành ở đa dạng điều kiện đường sá.

Ngoài ra, thiết kế của các dòng xe Lynk & Co được hãng áp dụng khái niệm "vùng hấp thụ xung lực", nhằm triệt tiêu và phân tán lực va chạm, không truyền trực tiếp vào bên trong cabin để bảo vệ người ngồi bên trong. Chuyên gia lái xe an toàn Tiến Trần cho biết, thiết kế trên được tạo ra để hi sinh phần đầu và đuôi xe trong các vụ va chạm phức tạp, giữ an toàn cho người lái bên trong cabin kiểu "lồng an toàn".

"Đây là triết lý lồng an toàn và biến dạng có kiểm soát, được hãng thiết kế nhằm bảo vệ người ngồi khi gặp phải những tình huống va chạm phức tạp như xe lộn hoặc xoay nhiều vòng, chịu lực đa hướng", chuyên gia Tiến Trần cho biết. "Sự khác biệt của hãng xe chú trọng nền tảng an toàn chính là việc đầu tư mạnh tay cho nền tảng khung gầm, bởi đây là trang bị không thể bổ sung dễ dàng như những tính năng an toàn chủ động".

Cùng mục đích bảo vệ và hỗ trợ người lái, các công nghệ an toàn chủ động gồm những tính năng cảnh báo sớm, đón đầu va chạm và giúp tài xế giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra tai nạn khi di chuyển.

Đây là nhóm các công nghệ an toàn khá quen thuộc với người dùng như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường TCS... Nhóm các tính năng này đều có mặt trên mọi dòng xe của Lynk & Co tại thị trường Việt Nam.

Ở Lynk & Co 06, mẫu SUV nhỏ nhất của hãng còn trang bị loạt công nghệ ADAS nhằm hỗ trợ người lái như: cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, cảnh báo an toàn khi mở cửa, ga tự động thích ứng thông minh... hay camera toàn cảnh 540 độ, bao gồm chế độ nhìn xuyên gầm.

Đánh giá về nhóm các tính năng này, chuyên gia lái xe an toàn Tiến Trần cho rằng, Lynk & Co 06 là mẫu xe thuộc nhóm trang bị an toàn nhiều nhất trong phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam, thậm chí phong phú hơn một số mẫu SUV ở phân khúc trên. "Ngoài nền tảng an toàn bị động được chia sẻ từ Volvo, hàng loạt công nghệ an toàn chủ động và ADAS trên Lynk & Co 06 phù hợp và hỗ trợ tốt nhóm người lần đầu sử dụng ôtô đang phát triển nhanh ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ", vị chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn cho biết.

Sau hành trình trải nghiệm nhiều ngày với chiếc Lynk & Co 06, ngoài các tính năng an toàn, chuyên gia Tiến Trần cũng đánh giá cao khả năng vận hành của mẫu SUV đô thị cỡ B, đặc biệt là động cơ tăng áp 1.5 turbo cho công suất 178 mã lực và sức kéo 290 Nm. Xe cũng trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ướt, giúp hạn chế khả năng bị quá nhiệt khi di chuyển hàng ngày. Điểm khác biệt của Lynk & Co 06 còn ở hệ thống treo sau dạng độc lập đa liên kết, thay vì thanh dầm xoắn phụ thuộc như các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B.

Với mẫu xe nhỏ nhất nhưng sở hữu lượng trang bị an toàn đáng nể trong phân khúc, Lynk & Co đặt kỳ vọng "Phổ cập hóa an toàn cao cấp" trong giai đoạn phát triển tiếp theo tại thị trường Việt Nam. Hãng kỳ vọng nền tảng khung gầm tiêu chuẩn châu Âu, hàng loạt trang bị và tính năng ADAS, sẽ là nền tảng để tạo dựng niềm tin, chinh phục nhóm người dùng trẻ, yêu công nghệ và lần đầu sở hữu ôtô.