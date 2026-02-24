Nên làm hợp đồng tặng cho hay lập di chúc để lại tài sản cho con?

Trước khi kết hôn với chồng hiện tại, tôi có một con trai riêng và giờ muốn đảm bảo tương lai cho cháu bằng tài sản của bản thân.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi chung sống ổn định nhưng đến nay không tạo lập được tài sản chung nào đáng kể. Toàn bộ tài sản hiện có đều là tài sản riêng của tôi, hình thành trước hôn nhân, gồm một căn nhà phố (nơi hai vợ chồng tôi đang sinh sống) và một căn hộ chung cư (con trai riêng của tôi đang ở).

Vì thương con và muốn bảo đảm tương lai cho cháu, tôi dự định lập di chúc để lại toàn bộ hai bất động sản này cho con trai. Tuy nhiên, khi chia sẻ ý định đó với người thân, bạn bè thì nhiều người lại khuyên rằng dù tôi có lập di chúc đi nữa, nếu chẳng may tôi qua đời trước chồng thì chồng tôi vẫn có quyền hưởng một phần di sản, và con trai tôi sẽ không được nhận trọn vẹn như mong muốn. Họ cho rằng cách an toàn nhất là nên làm hợp đồng tặng cho tài sản cho con ngay từ bây giờ để tránh phát sinh tranh chấp hoặc rủi ro về sau.

Những lời khuyên trái chiều này khiến tôi rất băn khoăn. Một mặt, tôi muốn bảo đảm quyền lợi lâu dài cho con; mặt khác, tôi cũng lo nếu tặng cho toàn bộ tài sản ngay lúc này thì sau này cuộc sống của tôi có thể gặp bất tiện, nhất là khi căn nhà hiện tại vẫn là nơi tôi và chồng đang ở.

Vậy trong trường hợp của tôi, giữa việc lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai và việc làm hợp đồng tặng cho tài sản ngay từ bây giờ, phương án nào sẽ phù hợp và bảo đảm hơn? Rất mong nhận được sự tư vấn cụ thể từ luật sư.

Độc giả Kim Tâm

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn