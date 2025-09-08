Nên duyên với chàng trai uống nửa ly sinh tố bơ dở tệ của tôi

Tôi hay đùa anh, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà kéo ly của tôi uống ngon lành.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress và những lời đẩy thuyền của các bạn độc giả. Nhờ chuyên mục se duyên, vợ chồng tôi có cơ hội biết nhau, gặp gỡ và nên duyên.

Tháng 10/2023, tôi gửi bài viết lên chuyên mục Hẹn hò và rất vui khi nhận được nhiều thư làm quen gửi về, trong đó có thư của anh - một lá thư làm quen rất mộc mạc, nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng quê, cùng thành phố làm việc. Thư qua lại, chúng tôi cảm thấy có nhiều điểm chung nên chuyển sang zalo để trao đổi. Tôi cảm nhận anh nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Anh gửi chứng minh nhân dân để tôi xem, hình anh thực tế cùng bạn trong công ty, vì zalo anh ít có hình ảnh.

Sau thời gian, anh hẹn gặp nhau. Lần đầu gặp anh, dù đã xem hình nhưng tôivẫn hơi bất ngờ, trông anh già dặn hơn, dáng người cao cao. Chúng tôi vào quán ngồi, tôi gọi ly sinh tố bơ. Tôi nhớ như in ly sinh tố dở quá, uống được nửa ly rồi thôi. Lúc gần về anh kéo ly tôi, uống luôn phần còn lại. Sau này mỗi khi đi ngang quán này, chúng tôi vẫn hay đùa rằng sao quán chưa đóng cửa. Tôi hay đùa anh, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà kéo ly của tôi uống ngon lành.

Mọi việc cứ tiếp diễn, chúng tôi càng thấy hợp nhau về nhiều mặt. Biết tôi cuối tuần đi nhà thờ, anh xin phép được đi cùng, dù bận thế nào anh cũng sắp xếp qua đón tôi, hai đứa cách nhau 20 km. Thời gian học theo đạo của tôi, anh đều đặn đi về hàng tuần. Tháng bảy vừa rồi, chúng tôi đã chính thức về chung nhà. Một lần nữa cảm ơn "bà mối" mát tay VnExpress. Chúc các bạn đang trên đường đi tìm một nửa sẽ sớm gặp được. Cứ tin mình đi, đâu đó có một người cũng đang tìm bạn và hữu duyên sẽ đến sớm thôi.

Thạch Thảo