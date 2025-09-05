Đêm kinh hoàng leo núi Bà Đen một mình

Đứng ở chân núi nhìn lên, tôi thấy quả núi này không cao lắm nên quyết định leo lúc chiều tối.

Dạo này có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi đi rừng, leo núi một mình. Tôi đã từng trải nghiệm leo núi một mình ban đêm, và tởn tới già. Năm 2015, tôi có hẹn với nhóm bạn leo núi bà Đen (Tây Ninh).

Đến ngày hẹn, các bạn bận việc không đi được, tôi thì đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, dụng cụ rồi nên quyết định đi một mình. Tôi chạy xe từ TP HCM đến chân núi Bà Đen lúc đầu giờ chiều. Tôi nhớ câu khẩu quyết mà mọi người chuyền tai nhau: "Lên đường cột điện, xuống đường chùa".

Thấy núi bà Đen cao chưa tới 1 km, ở dưới chân núi nhìn lên đỉnh cũng không thấy cao lắm. Vả lại nghe nhiều người nói trên núi lúc nào cũng có vài nhóm leo, đông vui nên tôi cũng không sợ sệt gì.

Tôi cứ nghĩ, với cái núi trơ trọi giữa đồng bằng như vậy, có lối mòn, và cũng không quá cao, không có rừng rậm rạp thì không thể nào có sự cố gì được. Thế là sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi mua thêm hai chai nước lọc loại 1,5 lít mỗi chai. Bỏ vào balo thì bắt đầu leo núi lúc chiều tà. Tôi gửi xe máy dưới nhà dân, băng qua vườn na (hay vườn điều tôi không nhớ rõ) ở chân núi, cứ bám theo bậc đá và các cây cột điện trên núi mà đi.

Hôm đó, cũng cuối tuần, mùa mưa, khá vắng người. Tôi leo được chừng 1/3 núi thì trời bắt đầu sẩm tối. Quả núi không quá to, quá cao, nhưng khi màn đêm phủ xuống, lại có một mình thì tôi bắt đầu hoảng, trong lòng hơi sợ. Nhưng lúc này đã ở lưng chừng núi, muốn xuống cũng không kịp, tôi đành bấm bụng đi tiếp.

Vài lần leo núi sau này, tôi đều rủ bạn bè đi ít nhất hai người, bắt đầu leo núi lúc sáng sớm, xuống núi trước giờ buổi tối. Ảnh: Khánh Dương

Cảm giác một mình trên núi, dò dẫm từng bước leo lên, vừa mệt, vừa lạnh vì trời mưa lâm râm, đường trơn. Trong không gian như vậy, dù tôi là người lý trí nhưng tôi hoảng sợ tột cùng, phải nói là kinh hoàng.

Thứ nhất là cảm giác đêm vắng, một mình ở giữa thiên nhiên, trong đầu lại hiện lên vô số nỗi sợ, rủi ro.

Thứ hai là bỗng dưng ở trong môi trường thiên nhiên như vậy, lại ban đêm nên rất dễ đi chệch, không xác định được phương hướng.

May sao leo gần lên tới đỉnh thì tôi gặp được một nhóm cũng leo núi, họ có đem đồ pinic, lều trại nên tôi xin ở ké một đêm, cảm giác cũng an tâm hơn khi có người khác.

Trước đó, thỉnh thoảng đọc tin có nhóm bạn trẻ leo núi rồi bị lạc ở Ma Thiên Lãnh (gần Bà Đen), lạc ở núi Minh Đạm (Vũng Tàu) tôi cũng từng chê các bạn là "có vậy cũng lạc". Nhưng thực sự không có kinh nghiệm đi rừng đi núi, dù quả núi có bé xíu cũng rất dễ lạc. Nhất là khi kiệt sức, trật chân, rắn rết... mất phương hướng thì tinh thần hoảng loạn, sẽ kéo theo những điều tồi tệ khác.

Ngoài thể lực, kinh nghiệm, thì tôi nghĩ nên leo núi, đi rừng ít nhất hai người. Có đầy đủ dụng cụ, biết sử dụng la bàn... nếu đi vào rừng sâu thì nên trang bị điện thoại vệ tinh và tốt nhất là nên cho bạn bè, người thân biết rõ mình đi đâu, chỗ nào...

Con người rất nhỏ bé trước thiên nhiên, không thể chủ quan được.

Khánh Dương