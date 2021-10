'Nên bỏ cách ly tập trung 7 ngày khi bay ra Hà Nội'

Nhiều người cho rằng quy định cách ly tập trung 7 ngày khi bay ra Hà Nội là quá lãng phí, nhất là khi đã tiêm vaccine.

Nhiều người ngạc nhiên và lo lắng khi hành khách đi từ sân bay Tây Sơn Nhất về Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo:

Trong ngày đầu mở lại đường bay nội địa 10/10, các hãng vận chuyển ít khách do số chỗ trên máy bay bị hạn chế và trục trặc do thiếu phối hợp giữa hãng với địa phương do quy định phòng dịch không thống nhất:

Hai chuyến bay từ TP HCM và Đà Nẵng đến thủ đô không thực hiện được do Hà Nội áp dụng quy định cách ly tập trung song chưa hướng dẫn cụ thể. Chuyến bay từ TP HCM đi Quảng Bình bị hủy do tỉnh yêu cầu khách cách ly tập trung.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng quy định hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh nên chuyến bay từ TP HCM đến Huế phải hủy. Vì thế, cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thống nhất điều kiện đối với hành khách đi máy bay, không yêu cầu cách ly tập trung.

Độc giả Nguyen Giang ý kiến: "Đề nghị bỏ cách ly tập trung 7 ngày bởi quá tốn kém tiền bạc và thời gian. Chúng ta đã xác định thích ứng với dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế thì cần phải gỡ bỏ các quy định quá nghiêm ngặt như vậy.

Người có thẻ xanh, đã xét nghiệm âm tính, tự cách ly và xét nghiệm lại trong vòng 7 ngày tự cách ly thì khả năng lây bệnh là rất thấp. Hơn nữa chúng ta đã phủ vaccine ở nhiều tình thành, đặc biệt là Hà Nội thì cách chống dịch cần thực tế theo tình hình mới để phát huy hiệu quả và phục hồi kinh tế".

Đi máy bay lúc này không chỉ là nhu cầu của những người đi công tác để nối lại công việc làm ăn sau giãn cách mà cũng là nguyện vọng của những người mong muốn đoàn tụ gia đình. Vì thế một số độc giả cho rằng nên giải quyết linh động, phù hợp với những hành khách đi máy bay.

Độc giả Đăng Khoa Bùi: "Đã lên máy bay, tất nhiên hành khách đã đủ thủ tục như tiêm chủng đủ hai mũi vaccine, xét nghiệm âm tính trước 72h thì khi đến những địa phương khác họ chỉ cần theo dõi cách ly tại nhà trong 7 ngày là đủ.

Nói chung là đa số các tỉnh thành đều có bệnh dịch, quan trọng là họ có chấp hành đúng quy định 5K và được tiêm chủng đầy đủ hay không mà thôi. Nên thống nhất cách di chuyển giao thông trên toàn quốc, mỗi địa phương một kiểu, thì chừng nào mới khôi phục kinh tế?".

Có thể nhận thấy việc quy định cách ly khách đi máy bay không thống nhất giữa các địa phương là do tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine Covid-19 từ địa phương ngoài Hà Nội và TP HCM còn thấp.

Tuy nhiên trong bối cảnh thích nghi với tình hình mới, độc giả có nickname Lucifer đề xuất: "Theo tôi nên áp dụng quy định người từ vùng có nguy cơ cao thì phải được tiêm hai mũi vaccine (mũi hai đã tiêm sau 14 ngày), đồng thời phải là xét nghiệm âm tính với phương pháp PCR trong tối đa 72 tiếng trước giờ bay thì không phải cách ly sau khi hạ cánh.



Còn những nơi ít nguy cơ thì chi cần khách bay có xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính, nếu tốt hơn là xét nghiệm PCR trước giờ bay. Hãy để mọi thứ đúng với bản chất 'sống chung với Covid-19'. Đừng mỗi nơi một kiểu".

Trước thực trạng trên, một số độc giả nêu cách xử lý của nước ngoài để chúng ta có thể tham khảo và học hỏi. Cách đây vài tháng, số ca nhiễm lại Nhật rất cao nhưng hiện tại theo hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết số ca mắc mới Covid tại Tokyo đã giảm xuống chỉ còn 87 trường hợp trong ngày 4/10, mức thấp nhất kể từ hôm 2/11/2020. Tuy nhiên, trong thời gian này người Nhật vẫn đi lại bình thường.

