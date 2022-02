Nên bắt từ hay đoán ngữ cảnh khi nghe tiếng Anh?

Thầy Quang Nguyen, giáo viên tiếng Anh, chia sẻ quan điểm về cách nghe tiếng Anh hiệu quả.

Khi nghe tiếng Anh, bạn bắt buộc phải bắt được từ khóa để có thể hiểu nghĩa. Tuy nhiên, một số người học cho rằng việc đoán nghĩa qua ngữ cảnh, ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò quan trọng hơn, và "bắt từ" hay "phát âm tiếng Anh" không quan trọng bằng. Sự thật là gì?

Khái niệm về từ khóa và ngữ cảnh

Khi nghe tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác, chúng ta đều dựa trên từ khóa và ngữ cảnh.

Từ khóa là những từ quan trọng mà nếu bỏ nó ra khỏi câu, bạn sẽ hiểu sai hoặc không hiểu ý của người nói. Ví dụ, khi nghe câu: "She turns..." và không nghe được từ khóa đằng sau, bạn rất khó có thể đoán định được thông điệp của người nói. Từ đằng sau có thể là "the corner", "the table", "around", "left" hoặc "right".

Ngữ cảnh được hiểu là những gì đã nghe được trước đó, nơi diễn ra cuộc nói chuyện, ngôn ngữ cơ thể...

Nếu bạn hỏi một người nghe giỏi, họ sẽ nói bắt từ khóa quan trọng hơn việc phán đoán dựa trên ngữ cảnh. Nếu bạn hỏi một người nghe kém, khả năng cao là họ sẽ ưu tiên ngữ cảnh so với bắt từ khóa. Cả hai đều nói đúng.