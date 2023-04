Nên ăn uống gì khi bị khó thở

Một số thực phẩm, đồ uống giúp cải thiện tình trạng tắc nghẽn đường thở, có thể hữu ích với người bị hen suyễn, dị ứng hoặc đang cố gắng bỏ hút thuốc.

Táo

Táo rất giàu chất dinh dưỡng, mang lại một số lợi ích cho việc phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe lâu dài. Ăn một quả táo mỗi ngày có thể giảm triệu chứng bệnh hen suyễn. Loại quả này chứa nhiều axit phenolic và flavonoid được biết đến với tác dụng giảm viêm đường thông khí trong phổi (một tình trạng chung của cả bệnh hen suyễn và thở khò khè).

Cá hồi

Các axit béo omega-3 có trong cá hồi giúp giảm viêm phổi đồng thời chống lại vi khuẩn. Axit béo omega-3 cũng giúp cho phổi, tim hoạt động hiệu quả hơn, giảm nhanh tình trạng khó thở hoặc thở khò khè.

Rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải tí hon, cải xoăn và súp lơ trắng có lợi với người bệnh phổi. Nghiên cứu quy mô lớn đăng trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy, những phụ nữ ăn hơn 5 khẩu phần trái cây và rau quả, bao gồm cả rau họ cải hàng tuần có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn.

Rau cải rất giàu glucosinolate, hợp chất tự nhiên được chứng minh có tác dụng ức chế sự phát triển của một số loại ung thư, bao gồm cả ung thư phổi, bằng cách vô hiệu hóa các tế bào ung thư và giảm viêm.

Tỏi

Loại gia vị này có đặc tính chống viêm và giảm tác hại do các gốc tự do gây ra. Nghiên cứu trên tạp chí y khoa Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention đã phát hiện ra, những người ăn tỏi sống ít có khả năng mắc ung thư phổi hơn so với những người không ăn tỏi sống.

Bên cạnh đó, những người hút thuốc ăn tỏi sống có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn 40% so với những người không ăn và hút thuốc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cứ thoải mái hút thuốc và ăn tỏi sống. Nếu đang có thói quen hút thuốc, hãy cân nhắc bỏ sớm để bảo vệ sức khỏe.

Các loại ngũ cốc

Chế độ ăn giàu carbohydrate như mì ống trắng hoặc bánh nướng xốp có thể làm tăng sản xuất carbon dioxide trong cơ thể và tăng thêm căng thẳng cho phổi. Điều này có thể khiến bạn khó thở hơn. Thay vào đó, hãy ăn các loại ngũ cốc nguyên cám dạng xơ như lúa mì, gạo lứt, yến mạch để có thể hít thở dễ dàng hơn.

Trái cây và rau màu cam

Các loại trái cây và rau màu cam như bí ngô, cam và đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho phổi, bao gồm cả vitamin C. Vitamin C giúp chống nhiễm trùng và viêm nhiễm, được chứng minh có tác dụng trong việc giảm 52% tần suất các triệu chứng hen suyễn do tập thể dục gây ra.

Rau quả màu cam như bí ngô, cam và đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho phổi. Ảnh: Freepik

Dầu ô liu

Các chất béo không bão hòa (đơn và đa) cùng các chất dinh dưỡng thực vật có trong dầu ô liu không chỉ tốt cho làn da, mái tóc và trái tim mà còn cả phổi. Trên thực tế, dầu ô liu có thể giúp phòng ngừa các rủi ro sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí như tăng huyết áp và suy mạch máu. Đây đều là những yếu tố có thể làm giảm lượng oxy khiến tim bơm máu nhanh hơn và khiến bạn khó thở.

Nghiên cứu về tác dụng phòng ngừa các rủi ro do ô nhiễm không khí của dầu oliu được thực hiện trên ba nhóm: nhóm người sử dụng dầu cá, nhóm dùng dầu ô liu và nhóm không sử dụng dầu. Sau một tháng, cả ba nhóm được cho hít thở trong môi trường không khí được đã lọc sạch và trong môi trường không khí bị ô nhiễm trong vài giờ.

Kết quả cho thấy, dầu ô liu có tác dụng vượt trội hơn cả nhờ cơ chế tăng cường phản ứng của mạch máu với căng thẳng do ô nhiễm. Loại dầu này cũng làm tăng hàm lượng tPA (loại protein trong máu giúp làm tan cục máu đông - tác nhân gây khó thở). Các nhà khoa học cho rằng axit oleic, hoạt chất chống viêm có trong dầu ô liu, có thể là điểm mấu chốt. Chất này giúp chống lại các tác động chính của chất ô nhiễm như viêm nhiễm hay các phân tử xấu sinh ra từ chứng viêm là chất oxy hóa.

Cà phê

Caffein có thể làm giảm các triệu chứng hen suyễn. Chúng được xem là thuốc giãn phế quản nhẹ nhưng không thể thay thế ống hít hay các phương pháp điều trị đã được phê duyệt. Nếu dùng quá liều lượng caffein cho phép có khả năng cao dẫn đến các tác dụng phụ như tăng nhịp tim, đau đầu, khó ngủ, căng thẳng và kích động.

Một ly cà phê buổi sáng có thể giúp cải thiện hơi thở của bạn, tuy nhiên, tác dụng này không kéo dài lâu. Người bệnh hen suyễn nên mang theo ống hít bên mình.

Trà xanh

Một cốc trà xanh nóng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm dịu cơ thể, giảm viêm và thúc đẩy quá trình chữa bệnh tốt hơn. Quercetin có trong trà xanh giúp làm giảm các tác nhân gây ra triệu chứng dị ứng trong bệnh hô hấp.

Uống nước ấm cũng là cách tốt để làm dịu cổ họng và bảo vệ phổi khỏi bị kích ứng bằng cách đẩy màng nhầy ra ngoài. Mỗi người cần uống đủ nước để giữ cho chất nhầy loãng và giúp thông thoáng đường thở.

Bảo Bảo (Theo The Healthy)