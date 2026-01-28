Ném bom xăng đốt nhà ông bà vì bị ngăn cản chơi game

Đồng ThápNguyễn Chí Thiện, 18 tuổi, bị ông bà ngoại la rầy vì mê game, đi chơi khuya, nên bực tức chế bom xăng đốt nhà.

Ngày 27/1, Công an phường Mỹ Ngãi cho biết đã triệu tập Thiện để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

Nguyễn Chí Thiện (trái) tại trụ sở công an. Ảnh: Phước Thanh

Thiện học đến lớp 9 thì bỏ dở, sống cùng cha mẹ ở nhà ông bà ngoại tại khóm 9. Thấy cháu mê game, đi chơi khuya, hay quậy phá nên người ông 80 tuổi la rầy, nhắc nhở.

Cảnh sát PCCC dập lửa căn nhà. Ảnh: Phước Thanh

Chiều hôm qua, nghĩ đến việc bị ông mắng, Thiện bực tức rút xăng trong xe máy, chế thành "bom", châm lửa ném vào căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại. Lửa bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà. Thiện bỏ ra trước cửa nằm.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Phước Thanh

Hàng chục cảnh sát PCCC và công an phường đến hiện trường, dập hỏa hoạn sau 10 phút. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc đã bị lửa thiêu rụi.

Phước Thanh