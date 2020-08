nCoV sống lâu hơn vào mùa thu

Nghiên cứu của đại học Mỹ cho thấy nCoV có thể tồn tại trên các bề mặt lâu hơn trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thấp của mùa thu.

Việc nCoV tồn tại lâu trên các bề mặt vào mùa thu "có nguy cơ làm bùng lên các đợt dịch mới", nhóm nghiên cứu do giáo sư vi sinh vật học thú y tại Đại học bang Kansas Juergen Richt dẫn đầu, viết trong một báo cáo chưa được bình duyệt được công bố ngày 31/8.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng ở nhiệt độ và độ ẩm thấp, virus có thể tồn tại trên áo khoác của người đi bộ nếu ở ngoài trời trong một tuần và có khả lây nhiễm trong thời gian đó. Trong khi đó, vào mùa hè, tuổi thọ của nó được ước tính là từ một đến ba ngày.

Họ tin rằng nCoV cũng sẽ tồn tại lâu hơn trong nhà trong điều kiện lạnh và ít ẩm hơn. Nghiên cứu cho thấy nó có tốc độ phân hủy gần 8 giờ khi bám trên tay nắm cửa bằng thép không gỉ, hoặc gần 10 giờ trên cửa sổ, khoảng gấp đôi thời gian vào mùa hè.

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm của Richt đã sử dụng dữ liệu khí hậu từ miền Trung Tây nước Mỹ để tái tạo điều kiện của các mùa trong các phòng an toàn sinh học. Nhiệt độ được kiểm soát ở mức 13 độ C và độ ẩm 66% cho mùa xuân và mùa thu, trong khi mùa hè được giữ ở mức 25 độ C và 70%.

nCoV được bôi lên bề mặt của 12 vật liệu mọi người tiếp xúc hàng ngày, như bìa cứng, bê tông, cao su, găng tay và khẩu trang N95. Mục đích là để tìm hiểu xem khả năng tồn tại của virus có thay đổi theo mùa hay không.

Cộng đồng nghiên cứu trước đó đã hy vọng tốc độ lây lan của nCoV sẽ chậm lại vào mùa hè, tin rằng nó khó tồn tại lâu trong thời tiết nóng. Nhưng viêc dịch bùng phát trở lại ở nhiều nơi, đặc biệt là Mỹ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 80.000 ca mới mỗi ngày vào cao điểm mùa hè, đã đặt ra câu hỏi liệu có tác động theo mùa thật sự hay không.

Kết quả nghiên cứu "chứng minh rõ ràng virus sống lâu hơn trong điều kiện mùa xuân hoặc mùa thu, không phải mùa hè", các nhà nghiên cứu viết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng đã cảnh báo nguy cơ tình hình trở nên tồi tệ hơn vào mùa thu. Giám đốc Robert Redfield nhấn mạnh mọi người phải làm 4 điều: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau, rửa tay và tránh tụ tập đông người. Nếu không làm những điều này, đây có thể là "mùa thu tồi tệ nhất chúng ta từng có, từ góc độ y tế cộng đồng", ông nói.

Covid-19 xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 25,4 triệu người nhiễm, gần 852.000 người chết và khoảng 17,7 triệu người đã bình phục.

