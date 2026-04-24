NCB xây bộ giải pháp tài chính cho từng nhóm doanh nghiệp SME

NCB miễn phí giao dịch trên ngân hàng số, nâng hạn mức tín dụng, thiết kế các gói dịch vụ phù hợp cho từng lĩnh vực kinh doanh, giúp doanh nghiệp SME tối ưu vận hành và dòng tiền.

Cụ thể, với gói NCB ZeroBiz, ngân hàng miễn phí phần lớn giao dịch trên nền tảng ngân hàng số IziBankbiz (gồm ứng dụng di động IziMobiz và Internet Banking). Doanh nghiệp có thể chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, quản lý tài khoản và thực hiện giao dịch với hạn mức lên tới 50 tỷ đồng mỗi ngày mà không phát sinh chi phí.

Toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp như chuyển tiền, chi lương, thanh toán nhà cung cấp, quản lý tiền gửi đều được thực hiện ngay trên nền tảng ngân hàng số. Đặc biệt, các giao dịch như trả lương hay thanh toán định kỳ cũng có thể thiết lập tự động, giúp giảm khối lượng công việc thủ công cho bộ phận kế toán.

NCB ZeroBiz giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết giảm chi phí, vận hành gọn nhẹ. Ảnh: NCB

Doanh nghiệp cũng có thể mở mới, tất toán hoặc rút một phần tiền gửi trực tiếp trên ứng dụng. Với khách hàng sử dụng gói ZeroBiz, ngân hàng cộng thêm 1,5% lãi suất khi mở hợp đồng tiền gửi mới.

Bên cạnh đó, NCB cho phép doanh nghiệp thực hiện bảo lãnh trực tuyến ngay trên IziBankbiz, từ gửi yêu cầu, theo dõi trạng thái đến nhận bản scan thư bảo lãnh. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Các giải pháp "may đo" theo từng mô hình kinh doanh

Ngoài các dịch vụ chung, NCB phát triển các gói giải pháp theo từng lĩnh vực. Với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, gói NCB GlobalTrade sẽ miễn phí chuyển tiền quốc tế, bao gồm cả điện phí và phí OUR, giúp giảm chi phí giao dịch xuyên biên giới và hỗ trợ quản lý dòng tiền, hạn chế tác động từ biến động tỷ giá.

Ở nhóm doanh nghiệp xây lắp, với đặc thù dòng tiền lớn, tần suất chi trả cao và yêu cầu xử lý giao dịch nhanh chóng, NCB đặc biệt thiết kế gói NCB BuildFlow, với hạn mức chuyển tiền được nâng lên 100 tỷ đồng một ngày, kết hợp chính sách miễn phí chi lương không giới hạn. Những ưu đãi này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đảm bảo tiến độ thanh toán, duy trì nhịp thi công và hạn chế gián đoạn trong vận hành. Các doanh nghiệp còn được tặng tài khoản số đẹp 8 số, tạo dấu ấn riêng trong giao dịch và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

NCB thiết kế giải pháp tài chính "may đo" riêng cho từng nhóm khách hàng. Ảnh: NCB

Đồng hành phát triển ngành du lịch, NCB triển khai các giải pháp tài chính tích hợp và chính sách miễn phí toàn bộ dịch vụ tài khoản, từ quản lý tài khoản thanh toán đến giao dịch tiền gửi, tiền mặt và chuyển tiền... dành riêng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch giải trí, nghỉ dưỡng, các đơn vị nhà thầu xây dựng hoạt động trong các hệ sinh thái đối tác chiến lược. Ngân hàng cũng cung cấp hạn mức thấu chi tới 3 tỷ đồng, không cần tài sản bảo đảm, đồng thời triển khai tính năng tiền gửi linh hoạt theo ngày, giúp doanh nghiệp có thêm công cụ để phân bổ và sử dụng dòng tiền hiệu quả hơn.

Đại diện ngân hàng kỳ vọng các gói giải pháp sẽ trở thành "trợ lý tài chính" hỗ trợ doanh nghiệp đơn giản hóa vận hành tài chính, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn và tối ưu chi phí. Trong thời gian tới, NCB dự kiến tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng bứt phá và bền vững.

Minh Ngọc