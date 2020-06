NCB giành 3 giải thưởng từ tạp chí tài chính Anh

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) giành 3 giải thưởng ở các hạng mục: Ngân hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020 - Fastest Growing Retail Bank Vietnam 2020; Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 - Best Place to Work Vietnam 2020 và Ngân hàng quan hệ với nhà đầu tư tốt nhất Việt Nam 2020 - Best Investor Relations Bank Vietnam 2020.

Nhân viên tại điểm giao dịch của NCB.

Theo đại diện NCB, ngân hàng đạt nhiều chỉ số quan trọng để nhận giải thưởng từ GBAF như: chiến lược kinh doanh bán lẻ hiệu quả, tăng trưởng tốt về khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ; mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp, tập trung hướng đến tiêu chuẩn quốc tế; tốc độ tăng trưởng, hiệu quả hoạt động cao nhưng vẫn bảo đảm các chỉ số an toàn và quản trị rủi ro hiệu quả; truyền thông theo hướng hiện đại, minh bạch, tạo niềm tin với nhà đầu tư và cổ đông.

"Đây là năm thứ 2 liên tiếp NCB nhận được các giải thưởng từ GBAF, minh chứng cho sự phát triển không ngừng của NCB trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, công nghệ. Thời gian tới, NCB sẽ nỗ lực để mang tới những sản phẩm dịch vụ chất lượng hơn cho khách hàng", đại diện NCB nói.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, NCB đã đầu tư, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng. NCB tiên phong phát triển các tiện ích dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Global Bank and Finance Review là một tạp chí tài chính có trụ sở tại Anh, ra mắt vào năm 2010. Tạp chí tập trung vào các xu hướng và phát triển tài chính toàn cầu. GBAFcó hơn 12,2 triệu lượt truy cập web mỗi năm, hơn 100.000 người đọc trên 200 quốc gia và 10.000 bản tạp chí giấy phân phối chủ yếu tại các sân bay lớn hoặc các tổ chức tài chính.

Đối tượng dự giải năm nay là những ngân hàng hàng đầu tại các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Căn cứ trao giải dựa vào đánh giá giữa các ứng viên hàng đầu tại mỗi quốc gia, tham vấn và trao đổi với các tổ chức phân tích trong nước, chú trọng chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Thành Dương