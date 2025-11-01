NASA đáp trả Kim Kardashian về tuyên bố 'sứ mệnh Mặt Trăng là giả'

Ngôi sao truyền hình thực tế Kardashian cho rằng "cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng năm 1969 là giả", khiến quyền Giám đốc NASA phản bác mạnh mẽ.

Neil Armstrong và Buzz Aldrin là những người đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 11 năm 1969. Tuy nhiên, nhiều thuyết âm mưu về sứ mệnh này đã lan truyền trong gần 50 năm qua.

Gần đây nhất, trong tập mới của chương trình The Kardashians, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian nói rằng "tôi sẽ gửi cho bạn hàng triệu bài viết về cả Buzz Aldrin và người kia". Sau đó, cô đọc một câu trích được cho là của Aldrin, trả lời câu hỏi về khoảnh khắc đáng sợ nhất của chuyến thám hiểm.

"Không có khoảnh khắc nào đáng sợ vì nó đã không xảy ra. Nó có thể đáng sợ, nhưng thực tế là không đáng sợ vì nó đã không xảy ra", cô đọc câu trích dẫn.

Kim Kardashian tại sự kiện ra mắt phim ở London, Anh ngày 22/10. Ảnh: AP

Hiện chưa rõ Kardashian đang trích dẫn bài báo nào hay liệu những bình luận đó có thực sự của Aldrin hay không. Phi hành gia Buzz Aldrin từng bị cáo buộc đấm một người đàn ông vào năm 2022, khi người này quấy rối ông với câu hỏi liệu rằng sứ mệnh Apollo 11 có phải trò lừa bịp hay không.

Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy ngày 31/10 đăng bài trên X phản bác Kardashian. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi từng đến Mặt Trăng 6 lần".

Ông cũng nhắc tới sứ mệnh Artemis, chương trình thám hiểm mặt Mặt Trăng hiện tại của NASA.

"Chúng tôi đã chiến thắng trong cuộc đua không gian trước đây và chúng tôi cũng sẽ chiến thắng trong cuộc đua không gian này", ông nói và gửi lời mời Kardashian đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy để chứng kiến sứ mệnh Artemis.

Thanh Tâm (Theo AFP)