Napas triển khai hệ thống kết nối thanh toán bán lẻ với Thái Lan

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) và Công ty Chuyển mạch Thái Lan (NITMX) hoàn thành kết nối thanh toán bán lẻ sử dụng mã QR, hôm 26/3.

Dự án được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Thái Lan nhằm hiện thực hóa các cam kết trong lĩnh vực đổi mới tài chính được ký năm 2019. Dự án giúp đạt mục tiêu thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch song phương cũng như việc tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán giữa Việt Nam và Thái Lan.

Theo đó, trong giai đoạn đầu của dự án, du khách Thái Lan có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại của Ngân hàng Bangkok quét mã VietQR để thanh toán cho hàng hóa dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán của TPBank và BIDV tại Việt Nam. Ngược lại, du khách từ Việt Nam sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động của TPBank và Sacombank quét mã ThaiQR để thanh toán cho hàng hóa dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán của Ngân hàng Bangkok tại Thái Lan.

Kết nối thanh toán bán lẻ giữa Việt Nam và Thái Lan tạo thuận tiện cho du khách. Ảnh: Napas.

Việc thanh toán sẽ được quy đổi trực tiếp giữa Thai Baht (THB) và Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá ưu đãi, có lợi hơn so với sử dụng thẻ quốc tế do không phải quy đổi sang ngoại tệ trung gian như USD, EUR như trước đây. Việc thanh toán bằng điện thoại thông minh cũng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn so với thanh toán bằng tiền mặt, không lo bị mất thẻ hay giảm thiểu rủi ro gian lận giao dịch khi thực hiện giao dịch tại Thái Lan do khách hàng sẽ phải thực hiện xác thực giao dịch trên thiết bị thông qua sinh trắc học hoặc mật khẩu ứng dụng thanh toán.

Nhận định về dấu mốc trong việc hợp tác này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết, việc kết nối thử nghiệm thành công là một thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương nói riêng và hai quốc gia nói chung.

"Đây cũng là cột mốc quan trọng trong hợp tác giữa ngân hàng trung ương các nước ASEAN trong thực hiện sáng kiến của ASEAN về kết nối thanh toán sử dụng mã QR tương thích với mục tiêu thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và tiến trình chuyển đổi số của từng nền kinh tế", Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh.

Bảo Khánh