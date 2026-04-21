Náo loạn vì thanh niên 'múa' kéo, la hét trên mái nhà ở TP HCM

Nam thanh niên biểu hiện không tỉnh táo, 2 tay cầm kéo "múa" loạn xạ, chạy nhảy trên nóc nhà người dân khiến khu dân cư náo loạn, gọi cảnh sát.

Ngày 21/4, Công an phường An Phú Đông (quận 12 cũ) lập hồ sơ xử lý nam thanh niên này; làm rõ biểu hiện bất thường, hành vi gây rối và đập phá tài sản của người dân.

Nam thanh niên cầm kéo leo lên mái nhà. Video: Người dân cung cấp

Chiều qua, nam thanh niên đi xe ôm đến tiệm cắt tóc phường An Phú Đông xin đi nhờ phòng vệ sinh. Sau đó, anh ta rời đi trong trạng thái không tỉnh táo, miệng ú ớ rồi bất ngờ leo lên mái nhà gần đó. Người này liên tục nhảy múa, đập phá đồ đạc, 2 tay cầm kéo "múa" loạn xạ khiến nhiều người hoảng sợ, trình báo cảnh sát.

Công an phường An Phú Đông ngay sau đó phối hợp các lực lượng phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời thuyết phục nam thanh niên xuống đất nhưng bất thành. Anh ta liên tục di chuyển qua nhiều mái nhà rồi leo lên hệ thống dây cáp viễn thông vắt ngang đường.

Sự việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Toàn bộ lực lượng chức năng phải vây bắt kẻ bất thường, ngăn chặn các hành vi có thể gây nguy hiểm.

Nam thanh niên đu dây cáp trước khi rơi xuống. Ảnh: Người dân cung cấp

Hơn 2 tiếng sau, lúc 19h30, khi nam thanh niên đang đu trên dây cáp ở độ cao hơn 3 m thì tuột tay rơi xuống đường, lập tức bị khống chế.

Cơ quan công an đang xác minh nhân thân và kiểm tra nồng độ chất kích thích.

Nhật Vy