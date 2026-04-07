Nang thượng thận gây đau bụng âm ỉ

TP HCMChị Cẩm, 39 tuổi, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải do nang tuyến thượng thận lớn.

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận người bệnh có khối nang kích thước 10 cm khu trú tại tuyến thượng thận phải, đẩy lệch thận phải. Xét nghiệm máu và nước tiểu, đánh giá chức năng nội tiết của người bệnh trong giới hạn bình thường, không gây ra các rối loạn về huyết áp hay chuyển hóa phức tạp.

Theo BS.CKI Phạm Thế Anh, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, trường hợp của chị Cẩm cần phẫu thuật sớm vì khối nang lớn, lâu ngày dễ bị nhiễm khuẩn, gây sốt cao, đau đớn và ảnh hưởng sức khỏe tổng thể. Nang càng lớn, nguy cơ vỡ càng cao, vỡ gây xuất huyết nội ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu, đe dọa tính mạng người bệnh.

Êkíp phẫu thuật nội soi cho người bệnh để lấy trọn khối nang an toàn, giảm xâm lấn, giúp người bệnh ít đau và hồi phục nhanh chóng, bảo tồn chức năng nội tiết của tuyến thượng thận.

Bác sĩ Thế Anh (bên phải) cùng êkíp phẫu thuật cắt nang tuyến thượng thận cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, êkíp bóc tách chính xác, loại bỏ hoàn toàn khối nang khỏi tuyến thượng thận phải mà không làm tổn thương mạch máu và nhu mô thận lành xung quanh. Phương pháp ít xâm lấn, người bệnh mất ít máu (khoảng 10 ml), bảo tồn tối đa chức năng thận.

Sau mổ ba ngày, chị Cẩm hồi phục tốt, vết mổ ít đau, có thể đi lại nhẹ nhàng, ăn uống bình thường và xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh là nang lành tính, không cần điều trị thêm sau mổ.

Bác sĩ Thế Anh khuyến cáo người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ kết hợp siêu âm để phát hiện sớm nang thận. Nên xây dựng lối sống khoa học, kiểm soát tốt huyết áp, uống đủ nước, hạn chế thực phẩm nhiều muối, không lạm dụng thuốc giảm đau và tránh thói quen có hại như hút thuốc lá, uống rượu bia... để bảo vệ chức năng thận. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau âm ỉ vùng mạn sườn, tiểu ra máu hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát, người bệnh cần khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân và xử trí kịp thời.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi