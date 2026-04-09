Nắng nóng gây hại mắt thế nào

Tiếp xúc với bức xạ tia UV kéo dài mà không có biện pháp bảo vệ mắt có thể gây khô, tăng sinh mộng mắt hoặc tổn thương võng mạc.

Theo BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, thời tiết oi bức, nắng nóng kéo dài kèm theo lượng bức xạ UV (tia cực tím, tia tử ngoại) cao có thể là tác nhân gây hại khiến mắt bị tổn thương. Bác sĩ chỉ ra 3 tác hại phổ biến khi mắt thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mà không được bảo vệ.

Khô mắt

Khô mắt xảy ra khi màng phim nước mắt (lớp nhầy, nước, lipid) suy giảm chức năng, khiến số lượng và chất lượng nước mắt không đảm bảo. Nước mắt bay hơi nhanh, không đủ bôi trơn để bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Bệnh gây ra cảm giác cộm, rát, chảy nước mắt sống, trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Tình trạng này xảy ra phổ biến trong thời tiết khô nóng hoặc nhiều gió, bụi. Để giảm triệu chứng, người bệnh nên nhỏ nước mắt nhân tạo theo chỉ định để duy trì độ ẩm và giảm tốc độ bay hơi của nước mắt, đồng thời hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, gió.

Bác sĩ Huy khám mắt cho một nam giới. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mộng mắt

Mộng mắt (mộng thịt) là tình trạng mô kết mạc tăng sinh bất thường, tạo thành khối hình cánh hoặc tam giác nhô lên ở tròng trắng, sau đó lan dần vào giác mạc. Nguyên nhân chính đến từ việc tiếp xúc lâu dài với ánh nắng, tia UV kích thích sự tăng sinh mô kết mạc. Khô mắt hoặc môi trường nhiều bụi, cát và gió có thể làm bệnh tiến triển nhanh hơn.

Dấu hiệu thường gặp của mộng mắt là mảng màu đỏ hồng nhô trên mắt; kèm theo cảm giác khô ngứa hoặc sưng tấy, cộm rát... Tình trạng này kéo dài có thể gây cản trở tầm nhìn hoặc biến dạng giác mạc làm mờ mắt. Tùy theo mức độ của người bệnh, bác sĩ chỉ định nhỏ thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật để loại bỏ mộng mắt.

Tổn thương võng mạc

Võng mạc là lớp mô nằm ở phía trong cùng thành nhãn cầu, đối diện thể thủy tinh và mống mắt. Khi mắt bị tổn thương có thể gây suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Tia UV và nhiệt độ cao là một trong những yếu tố gây tổn thương võng mạc, có thể dẫn đến các bệnh lý như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc, viêm võng mạc sắc tố, thoái hóa điểm vàng, lỗ hoàng điểm... Dấu hiệu nhận biết bệnh như giảm khả năng phân biệt màu sắc, hình ảnh mờ, xuất hiện chớp sáng hoặc điểm tối. Phương pháp điều trị tùy thuộc vào tiến triển của bệnh.

Bác sĩ Huy khuyến cáo nên hạn chế tiếp xúc nắng gắt, đặc biệt trong khung giờ 10h-16h, khi cường độ tia UV ở mức cao. Khi ra ngoài nên che chắn kỹ, đeo kính râm để giảm tác động của ánh nắng, gió bụi; uống đủ nước nhằm duy trì độ ẩm cho đôi mắt. Nên khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng, đến bệnh viện có chuyên khoa mắt ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ngọc Kim Thắm