'Nâng gấp đôi ngưỡng miễn thuế giúp giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh'

Theo Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến, nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng giúp hộ kinh doanh giảm gánh nặng thuế, có tích lũy, mở rộng sản xuất.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật Thuế được Quốc hội thông qua sáng 24/4, trong đó bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh. Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức doanh thu chịu thuế này, dự kiến sẽ được nâng lên 1 tỷ đồng.

Tại họp báo về kết quả kỳ họp sau đó, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng việc nâng ngưỡng doanh thu không phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT) lên 1 tỷ đồng giúp giảm gánh nặng về thuế cho gần 5 triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã.

"Nâng gấp đôi mức doanh thu miễn thuế sẽ giúp nhóm này đảm bảo sinh kế, an sinh xã hội, tạo động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên hợp tác xã hoặc doanh nghiệp", bà Yến nói.

Ủy viên Ủy ban Kinh tế Tài chính Phạm Thị Hồng Yến trả lời họp báo trưa 24/4. Ảnh: Media Quốc hội

Bà giải thích, hoạt động kinh doanh vốn đa dạng nhưng cơ quan quản lý chưa phân chia ngưỡng miễn thuế theo ngành, lĩnh vực.

Thay vào đó, khi nâng cấp lên doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, các hộ này sẽ được bù đắp bằng nhiều chính sách ưu đãi khác. Các ưu đãi gồm miễn giảm thuế kỳ đầu, hỗ trợ vốn và đào tạo. Vì vậy trước mắt, theo bà, nhà điều hành sẽ "thống nhất một ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế chung".

Theo báo cáo của Chính phủ, cả nước hiện có khoảng 2,55 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ, ngân sách dự kiến giảm thu 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 và giảm 4.850 tỷ so với ngưỡng nộp thuế 500 triệu.

Một số đại biểu khi thảo luận tại Quốc hội cũng kiến nghị cần có ngưỡng doanh thu chịu thuế theo lĩnh vực. Tại báo cáo giải trình, Chính phủ giải thích Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT) đã có tỷ lệ thuế tính trên doanh thu khác nhau cho từng nhóm ngành. Quy định này đảm bảo công bằng tương đối cho người nộp thuế, theo Chính phủ.

Đồng thời, ngưỡng miễn thuế là mức doanh thu phát sinh từ đầu, nên chênh lệch về thu nhập giữa các ngành, lĩnh vực là không lớn.

Để bù đắp sự chênh lệch thu nhập giữa các ngành, luật hiện hành áp dụng tỷ lệ thuế suất khác nhau. Chẳng hạn, lĩnh vực phân phối hàng hóa chịu thuế TNCN 0,5%, VAT 1%, trong khi dịch vụ, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 1,5% và 3%. Thuế suất với các hoạt động kinh doanh khác lần lượt 1% và 2%.

Theo số liệu của cơ quan thuế, cả nước có khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Khoảng 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó đơn vị nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Bộ Tài chính cho biết giai đoạn 2022-2025 cả nước có 3-4 triệu hộ kinh doanh, trong đó hơn 2 triệu hộ khai thuế ổn định, đóng góp khoảng 2% tổng thu ngân sách. Riêng 2025, số thu thuế từ khu vực này đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Anh Tú