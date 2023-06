Nặng 136 kg vẫn chạy 8 cuộc marathon

MỹDù nặng 136 kg, Martinus Evans, 36 tuổi, trở thành huấn luyện viên và tham gia 8 cuộc marathon, nhận được nhiều lợi ích sức khỏe từ thói quen chạy bộ.

11 năm trước, Martinus Evans 25 tuổi, nặng tới 163 kg. Bác sĩ của anh đưa ra cảnh báo nghiêm trọng: "Anh đang thừa rất nhiều cân. Hoặc giảm cân, hoặc sẽ chết".

Từng là cầu thủ bóng đá của trường đại học, Evans đã có lời hứa táo bạo với bác sĩ và bản thân, rằng anh sẽ tham gia chạy marathon. Tất nhiên, lời hứa đó bị coi là "viển vông". Nhưng Evans đã không ngừng cố gắng để thực hiện cam kết của mình.

Khi mới bắt đầu, anh chỉ có thể chạy được 15 giây mỗi lần trên máy chạy bộ. Giờ đây, anh tham gia 8 cuộc đua marathon và hơn 100 cuộc đua khác. Dù thân hình quá khổ, anh vẫn chạy được 5-7 km, với tốc độ 14-15 phút/1,6 km.

Hành trình này đưa anh trở thành huấn luyện viên chạy bộ, đồng thời là lãnh đạo của cộng đồng Slow AF Run Club (dành cho những người chạy tốc độ chậm với hơn 10.000 thành viên trên khắp thế giới). Anh cũng là tác giả của cuốn sách có tựa đề Slow AF Run Club: The Ultimate Guide for Anyone Who Wants to Run (Câu lạc bộ chạy chậm AF: Hướng dẫn cơ bản cho những ai muốn chạy bộ).

Martinus Evans, 36 tuổi, tham gia nhiều cuộc chạy marathon. Ảnh: Runnersworld

Một câu chuyện thay đổi nhận thức của Evans về chạy bộ, là khi anh tham gia cuộc đua marathon tại thành phố New York. Sau khi chạy một quãng đường dài 25,7 km và đang băng qua cầu Queensboro để đến Manhattan, anh nhìn thấy một người đàn ông đang la hét và chỉ vào mình: "Về nhà đi, đồ chạy chậm đáng khinh".

Một năm sau, khi tham gia một cuộc đua khác, Evans mặc một chiếc áo có in dòng chữ Slow AF như một lời thách thức dành cho những người muốn chế giễu. Anh cũng không bận tâm đến những lời chỉ trích dành cho mình, trong đó có cả người cho rằng anh đang "bình thường hóa bệnh béo phì".

"Hình ảnh của tôi là một con người bình thường với cơ thể bình thường trong xã hội ngày nay", Evans nói, cho biết thêm anh đã lấy bằng thạc sĩ về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Đại học Connecticut. Anh nhấn mạnh nhờ chạy bộ, sức khỏe tinh thần đã cải thiện rất nhiều; mức huyết áp, nồng độ cholesterol và có mật độ xương ở mức lý tưởng mà không cần giảm cân quá nhiều. Người đàn ông cũng có thể dễ dàng di chuyện, không bị hụt hơi khi leo cầu thang cũng như trước khi bắt đầu chạy.

Theo Evans, khi nghĩ về sức khỏe, điều đầu tiên người ta chú ý là vẻ bề ngoài. Mọi người đều nghĩ rằng một người béo là một người không khỏe mạnh. Song, Evans đã chứng minh đây chỉ là một định kiến. "Bất cứ ai đều có thể trở thành một vận động viên chạy bộ. Điều đó có thể khác với những vận động viên chuyên nghiệp mà họ thấy trên tivi", anh nói.

Evans thường khuyên những người mới chạy bộ nên tập theo cách mà anh đã làm: Chạy trong 15 giây, đi bộ trong một phút và tiếp tục chạy theo tốc độ phù hợp với bản thân. Anh cũng khuyến khích họ đăng ký tham gia một cuộc đua đường trường để trải nghiệm niềm vui khi chạy bộ. Lời khuyên của anh là chạy bộ không chỉ là một hoạt động thể lực, mà còn tạo thói quen sống lành mạnh hơn, hướng tới sức khỏe bền vững.

Gia Khánh (Theo NY Post)