Nấm xoang khiến đầu người phụ nữ 'đau như búa bổ'

Hà NộiNgười phụ nữ 67 tuổi, co giật, nôn liên tục, vùng trán đau dữ dội do khối u lớn, là biến chứng của bệnh nấm xoang.

Bà cho biết phát hiện bệnh viêm xoang bướm trái vào 10 năm trước. Khi ấy bệnh nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc điều trị tại nhà. Từ đó đến nay, bà bị đau đầu, mất ngủ, sút cân, nhức mắt, phải nghỉ việc. Hai năm nay, bà đau mắt nhiều hơn, thị lực kém, không thể tự sinh hoạt phải nhờ người nhà hỗ trợ.

Ngày 16/12, bác sĩ Cung Đình Hoàn, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng co giật, đầu "đau như búa bổ". Kết quả chụp CT cho thấy có khối u nhầy rất to, choán chỗ, ăn mòn một phần thành xoang, đè đẩy thùy trái dương, là "thủ phạm" chính khiến bà đau đầu, giảm thị lực. Bác sĩ tìm thấy trong lòng xoang có nấm và mủ do viêm xoang, là lý do hình thành khối u.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị u do nấm xoang, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Trần Anh

Bác sĩ phẫu thuật lấy ra khối u to, kích thước bằng quả quýt. "Khó khăn của ca mổ là bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh lý nền, u quá to xâm lấn nội sọ, khi mổ nguy cơ tổn thương vùng hố yên, rách màng não gây chảy dịch não tủy, rất nguy hiểm", bác sĩ Hoàn nói và cho rằng người bệnh đã chủ quan, không kiểm tra bệnh định kỳ nên không phát hiện khối u to.

U nhầy xoang bướm lành tính, chủ yếu gặp ở người lớn. U kích thước nhỏ thì không cần phẫu thuật, theo dõi định kỳ. U phát triển sẽ tì đè, ăn mòn, làm tiêu xương, có thể phát triển lên não, đe dọa tính mạng người bệnh. Lúc này cần mổ cắt u.

Bác sĩ khuyến cáo nên đến bệnh viện kiểm tra khi có triệu chứng viêm mũi xoang. Người được chẩn đoán mắc u nhầy xoang phải kiểm tra định kỳ từ 6 tháng đến một năm, để bác sĩ đánh giá khối u và can thiệp kịp thời.

Chi Lê