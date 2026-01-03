Nam VĐV thú nhận ‘chơi hộ’ hotgirl esports Thái Lan ở SEA Games 33

Thái LanCheerio thừa nhận đã tiếp tay cho tuyển thủ esports Thái Lan Wasarin Naraphat, để gian lận trong lúc tranh tài tại SEA Games 33.

Wasarin, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, gian lận trong trận Thái Lan thua Việt Nam 0-3 bộ môn Liên Quân Mobile vào ngày 15/12/2025. Liên đoàn thể thao điện tử Thái Lan (TESF) xác định nữ VĐV sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép để một người khác có thể thi đấu thay từ xa. Sau đó, Tokyogurl bị loại khỏi Đại hội.

Đến hôm qua 2/1, VĐV esports Thái Lan Cheerio, biệt danh là Kong, đã đăng video trên mạng xã hội Tiktok để nhận trách nhiệm. "Tôi thừa nhận đã đóng thế để thi đấu tại SEA Games 33, như các phương tiện truyền thông đã đưa tin", Cheerio nói. "Tôi đã có thời gian suy ngẫm và cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, và muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn xã hội".

Cheerio (phải) thừa nhận tiếp tay cho Naphat Warasin gian lận tại môn Liên quân Mobile ở SEA Games 33.

Cựu thành viên của đội Bangkok ESC chấp nhận mọi lời chỉ trích, hậu quả kèm theo và không đưa ra lời bào chữa. Anh tự nhận hành động này là "ích kỷ" và làm "hoen ố danh tiếng Thái Lan". Sau đó, Cheerio gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch TESF Santih Lotthong, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ và các tuyển thủ nữ mà anh đã làm mất cơ hội thi đấu.

Lời thú nhận của Cheerio diễn ra 18 ngày sau vụ việc. "Tôi đưa ra quyết định muộn màng này vì những phản ứng dữ dội và tới tấp từ công chúng, đến mức tôi bị bất ngờ và không biết phải làm gì, không biết xử lý thế nào. Tôi chân thành xin lỗi".

Đến sáng nay, trên trang Facebook cá nhân, Tokyogurl viết: "Tôi xin lỗi".

Ảnh chụp màn hình tố giác Tokyogurl gian lận trong trận gặp Việt Nam.

Vụ việc khiến hình ảnh esports Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời là một trong những bê bối nổi bật của một kỳ SEA Games 33 vốn đã nhiều tranh cãi.

Chủ tịch TESF Santih Lotthong cho biết ban tổ chức phát hiện bất thường ngay từ lúc Tokyogurl vào bàn thi đấu và tự ý thao tác cài đặt trên thiết bị trước trận. Theo ông, eSports là môn thể thao để lại dấu vết kỹ thuật rõ ràng trên thiết bị, do đó mọi hành vi đăng nhập, cài đặt đều có thể được truy vết. Trọng tài đã ghi nhận việc xuất hiện hai tài khoản đăng nhập trong cùng một ứng dụng và lưu giữ toàn bộ hình ảnh, dữ liệu làm bằng chứng.

Ông Santih cũng lý giải việc chỉ Tokyogurl bị kỷ luật, trong khi các thành viên khác không chịu án phạt cá nhân. Theo quyết định của tổ trọng tài quốc tế, các tuyển thủ còn lại không sử dụng phần mềm cấm và không có hành vi tiếp tay. Tuy nhiên, để thể hiện tinh thần trách nhiệm và danh dự quốc gia, toàn đội đã thống nhất xin rút khỏi SEA Games 33.

Đến ngày 18/12, nhà phát hành Garena cấm Tokyogurl tham gia tất cả các giải đấu Arena of Valor, với hiệu lực từ ngày 16/12/2025. Đội chủ quản TALON cũng xác nhận chấm dứt hợp đồng với VĐV này ngay lập tức. Ban tổ chức RoV Esports cũng áp dụng mức kỷ luật cao nhất khi ban hành lệnh cấm thi đấu trọn đời với Tokyogurl, khép lại một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử esports Thái Lan.

Trung Thu tổng hợp