Năm thanh niên dàn cảnh xô ngã thiếu nữ 'đi bão' để sàm sỡ

Hà NộiNhóm thanh thiếu niên bàn nhau khi "đi bão" ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam sẽ vờ xô ngã các cô gái, cho mọi người lao vào sàm sỡ.

Ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ 5 thanh niên 16-18 tuổi để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Với 3 người dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Trước đó, đêm 23, rạng sáng 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Hàn Quốc, đoạt giải ba ở U23 châu Á. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người dân ra đường ăn mừng.

Cảnh xô xát hội đồng được quay lại video.

Tại Hà Nội có nhóm 8 thanh thiếu niên, đều dưới 18 tuổi, cũng rủ nhau "đi bão". Khi đến khu vực hầm chui Kim Liên, nhóm này bàn nhau nếu thấy các cô gái đi qua thì sẽ vờ xô đẩy cho ngã. Từ đó, họ tạo cơ hội cho người trong nhóm lao vào sàm sỡ.

Đến khoảng 3h ngày 24/1, một thanh niên chặn xe máy của một đôi nam nữ đang chở nhau. Cùng lúc này, những người còn lại thực hiện theo kế hoạch.

Khi bỏ đi, nhóm này gặp một thanh niên đang đi bộ trong hầm nên dùng tay vỗ vào gáy dẫn đến cãi chửi nhau. Cả nhóm lao vào đánh hội đồng nam thanh niên tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Toàn bộ sự việc được quay lại video, đăng tải lên mạng xã hội.

Phạm Dự