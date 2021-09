Nam thanh niên cầm xẻng đuổi đánh cán bộ phường

Đà NẵngNguyễn Bình Hưng (26 tuổi) cầm xẻng tấn công tổ công tác phường Hoà Hiệp Nam khi tổ đang nói chuyện với nhóm công nhân để hỗ trợ thực phẩm.

Ngày 9/9, công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam Hưng (trú tại một khu đô thị ở phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nghi phạm Hưng nghe đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Nam Em.

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 5/9, bà Nguyễn Thị Thuỳ Phương (Phó chủ tịch phường Hoà Hiệp Nam) cùng hai cán bộ phường và một cảnh sát khu vực đến khu đô thị Hưng sống để ghi nhận những khó khăn của nhóm công nhân đang phải ở lại các công trình trong thời gian thành phố cách ly xã hội vì Covid-19.

Khi tổ công tác đang nói chuyện với công nhân thì bị Hưng từ trong nhà cầm cuốc chạy ra la lối, đe doạ và đuổi đánh. Anh ta sau đó vứt cuốc, cầm xẻng làm hung khí để tiếp tục hành vi côn đồ.

Cú vung xẻng của Hưng khiến bà Phương bị ngã ra đất, xây xát người và hư hỏng điện thoại di động.

Công an phường sau đó đã tăng cường lực lượng khống chế Hưng. Tại trụ sở công an, Hưng khai trước đó đã uống bia rượu. Do bực tức chuyện mâu thuẫn với chị ruột trong nhà nên không kiềm chế được bản thân và gây ra sự việc.

Ngọc Trường