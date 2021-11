Nam thần tượng diện áo khoét eo, giày cao gót

Hàn QuốcJo Kwon - cựu trưởng nhóm 2AM - gây chú ý khi diện áo xuyên thấu, khoét eo và mang giày cao 12 cm.

Ca sĩ 32 tuổi xuất hiện với phong cách nữ tính trên tạp chí Vogue ấn bản Hàn Quốc số tháng 12. Trên trang cá nhân hôm 26/11, anh đăng loạt ảnh hậu trường tạo dáng với áo xuyên thấu kèm thông điệp: "Tôi yêu bản thân và sống cuộc đời mình mà không so sánh với bất cứ ai. Bản chất của tự do bắt đầu khi bạn nhận thức được mình là ai".

Trên Instagram, Facebook và nhiều diễn đàn, bộ ảnh gây bàn tán với hai luồng ý kiến. Nửa khen Jo Kwon tự tin và ủng hộ anh sống thật với giới tính. Số khác chê trách ca sĩ Hàn làm xấu hình ảnh nam giới, ẻo lả, cổ xúy thẩm mỹ lệch lạc. Một bộ phận khán giả cho rằng giới chức Hàn Quốc cần có biện pháp mạnh tay. Hồi tháng 9, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc từng yêu cầu hiện tượng "nương pháo" - chỉ nam giới điệu đà, nữ tính hóa - không được phép xuất hiện ở các chương trình.

Bộ ảnh thu hút hơn 60.000 nghìn lượt thích trên trang cá nhân của Jo Kwon. Ánh: Instagram Kwon_Jo, Vogue

Trên Newsis tháng 7 năm ngoái, cựu trưởng nhóm 2AM thừa nhận mình là người vô tính (asexual), nhóm chiếm khoảng 1% dân số thế giới, không có ham muốn tình dục. Ca sĩ cho rằng không có luật nào quy định đàn ông không thể trang điểm hay chỉ gắn với đôi giày thể thao. Trong quá khứ, Jo won từng lo sợ khi bản thân vừa có nét mạnh mẽ, vừa nữ tính. Hiện anh thấy bình thường trước những bình phẩm, trêu chọc mình giống con gái.

Trên trang cá nhân, anh cũng đăng một số hình ảnh cầu vồng - biểu tượng của cộng đồng LGBT. Jo Kwon còn gây "sốt" khi chia sẻ loạt video mang giày cao gót tập vũ đạo, cover điệu nhảy của đồng nghiệp nữ.

Theo Naver, nhiều năm nay, khán giả thường gọi anh là "Nữ hoàng giải trí" vì chuộng giả gái, diện trang phục unisex. Một thời, tên tuổi anh trở thành chủ đề "nóng" tại Hàn sau mỗi lần bộc lộ tính cách khác biệt. Anh nói bỏ ngoài tai những lời khen chê, miễn sao được sống đúng sở thích.

Jo Kwon hóa Beyoncé trong 'Crazy In Love' Jo Kwon hóa Beyoncé, biểu diễn nhạc phẩm "Crazy In Love". Video: Mnet

Jo Kwon sinh năm 1989 tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Sau bảy năm làm thực tập sinh tại JYP Entertainment, năm 2008, anh ra mắt với vai trò thủ lĩnh nhóm nhạc thần tượng 2AM. Ca sĩ được đánh giá cao bởi tính hài hước, hoạt ngôn trong các show thực tế Star King, Family Outing 2, Happy Together, Invincible Youth S2, Come To Play, Radio Star, Star Dance Battle... Đầu tháng 11, anh và các thành viên 2AM tái xuất với album Ballad 21 F/W sau bảy năm vắng bóng.

Thanh An