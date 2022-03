Nắm tay nhau đến già anh nhé

Gửi anh - chàng trai đồng hành với em trên đường đời trong tương lai.

Anh bận rộn với cuộc sống hiện tại hay bận hẹn hò với ai mà chúng ta chưa gặp được nhau? Nhân một ngày đặc biệt, mang đến năng lượng của sự yêu thương và hạnh phúc, em viết vài dòng gửi đến anh. Mong luật hấp dẫn sẽ đưa lá thư này đến với anh.

Em sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Sài Gòn, cuộc sống hiện tại khá ổn, vui vẻ và bình an, nhưng cần sự xuất hiện của anh để thêm trọn vẹn. Là cô gái làm văn phòng, đã bước vào tuổi 35, nhưng em được nhận xét là còn rất trẻ so với tuổi. Có thể do em hay cười, dáng người nhỏ nhắn và thường xuyên tập yoga, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dành thời gian để chăm sóc bản thân.

Đối với em, hôn nhân là sống với nhau cả con đường dài, cần cảm thông, chia sẻ, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Hai người cùng trưởng thành và già đi, nên hãy cho nhau thời gian để tìm hiểu bằng sự tử tế và chân thành, anh nhé.

Mong anh chín chắn, tử tế, có trách nhiệm, công việc và thu nhập ổn định, sống và làm việc ở Sài Gòn.

Nếu thư này chạm đến anh, hãy viết thư cho em nhé.

