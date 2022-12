Nắm tay nhau chia sẻ mọi điều anh nhé

Em tin chân thành sẽ gặp chân thành và vẫn đợi anh - người đàn ông xứng đáng để em trao gửi yêu thương.

Một năm sắp trôi qua, em đã làm được khá nhiều việc và có những thành công nhất định, nhưng nhìn lại vẫn thấy thiếu một phần rất quan trọng của cuộc sống, đó chính là anh. Thời gian qua, có lẽ vũ trụ đang tạm giấu anh ở nơi nào đó để thử thách sự kiên nhẫn của em chăng. Cuộc sống vốn đã thử thách em nhiều rồi, nhưng lần nào em cũng vươn lên như một bông hoa rực rỡ giữa dòng đời ngược xuôi. Em tự nhủ, chắc chẳng có khó khăn nào làm mình gục ngã được và có thể nói đến giờ em vẫn may mắn.

Người ta vẫn khen em xinh xắn, nữ tính và có những thành công nhất định so với độ tuổi, nhưng tất cả những điều này chưa nói lên được bản chất của con người em. Em sống tình cảm, chân thành, giàu cảm xúc và lòng trắc ẩn nên mong muốn một nửa của mình cũng có những điểm cơ bản này. Cuộc sống này vốn không hoàn hảo nên em luôn nhìn mọi thứ với thái độ tích cực nhất và luôn nghĩ mình là người may mắn dù em từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng, nhưng quan trọng mình đã sống không hổ thẹn với bản thân và cư xử một cách văn minh nhất trong mọi hoàn cảnh. Em muốn dành những gì riêng tư nhất để chia sẻ với anh và tin anh sẽ không phải thất vọng vì em đâu.

Em vẫn có niềm tin rằng chân thành sẽ gặp chân thành và vẫn đợi anh - người đàn ông xứng đáng để em trao gửi những yêu thương luôn chất chứa trong lòng. Em vốn thích cuộc sống gia đình, dù ngoài kia mỗi người có làm gì nhưng khi về nhà được làm vợ, làm mẹ đúng nghĩa, yêu thương, chăm sóc và nấu những bữa cơm ngon cho gia đình là điều em mong muốn. Em thích sự bình yên, cách cư xử văn minh trong mọi tình huống, nên khi bên cạnh, hãy cho nhau cảm giác đó anh nhé. Thật ra hạnh phúc đơn giản lắm, có thể chỉ là được ở bên những người yêu thương, được trò chuyện, chia sẻ và được là chính mình mà không phải e ngại gì cả... Anh có đồng ý với em về điều đó không?

Mong anh là người đàn ông bản lĩnh, nam tính, chân thành, hiếu thuận, có trách nhiệm với gia đình và có những điểm phù hợp cơ bản với em. Hy vọng anh cùng hoàn cảnh như em để chúng mình dễ đồng điệu và chia sẻ hơn. Em không ngại nếu anh đang nuôi con, em sẽ cùng anh yêu thương, chăm sóc để các con có cuộc sống tốt hơn. Điều đó không phải chỉ thể hiện bằng lời nói mà để thời gian và thực tế sẽ chứng minh. Đôi khi người ta hay lo lắng về người đến sau liệu có tốt với con mình không, nhưng em quan niệm tất cả đều do bản chất mỗi con người, tâm hướng thiện thì không thể làm ác với ai được. Em chỉ nghĩ đơn giản, một đứa trẻ mình không quen biết còn có thể yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ chúng thì không có lý do gì để không yêu thương những người thân của người mình yêu. Mình hãy nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều anh nhỉ.

Chiều trên đường đi làm về giữa dòng người tấp nập, em mở bài hát Merry Christmas, không khí Giáng sinh rộn ràng làm tâm hồn em cũng hân hoan hơn và có gì đó thôi thúc để đi tìm anh. Vì thế tối về em đã ngồi viết ngay những dòng này để kịp gửi tới anh. Mong vũ trụ rộng lớn sẽ gửi tới anh thông điệp về tình yêu của em, để chúng mình cho nhau cơ hội và bước tiếp trên những hành trình hạnh phúc anh nhé.

Em mong gặp được anh trước Tết để chúng mình cùng đón năm mới thật đặc biệt này. Hãy mau gửi thư cho em, anh nhé.

