Nắm tay em nhé, chàng trai bản lĩnh

Hiện tại, em làm việc và sinh sống tại Hà Nội, được đánh giá xinh xắn, thu hút, tính cách vui vẻ, dễ hòa đồng.

Tự tin và độc lập là tính cách nổi bật của em. Em khá lãng mạn, thích đọc sách, yêu cái đẹp và đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên trong cuộc sống, em tương đối nguyên tắc, kỹ tính và khá cầu toàn. Hiện nay, em làm trong lĩnh vực kinh doanh, một phần do công việc em không có nhiều thời gian cho các mối quan hệ, cũng một phần do tâm lý ngại tìm hiểu nên dần dần thành quen và em tự bằng lòng, hạnh phúc với cuộc sống độc thân vui vẻ cũng đôi năm rồi. Đến khi cần lựa chọn một người đàn ông bên cạnh, nhìn lại xung quanh, em nhận thấy không tìm được người phù hợp. Chính vì vậy em viết lá thư này, hi vọng đến được với anh - mảnh ghép mà em đang tìm kiếm.

Về bản thân, em tự tin có nhan sắc đủ để anh không phải thất vọng, biết cách giao tiếp ứng xử để anh hài lòng và đủ hiểu biết kiến thức để có thể sánh bước cùng anh.

Trong cuộc sống gia đình, em mong muốn anh có thể cùng em xây dựng, vun đắp một cuộc sống tốt đẹp, cùng em nuôi dạy, chăm sóc con cái, có thể cân đối dành thời gian cho công việc và gia đình. Em hi vọng người đàn ông của mình là một người từng trải và bản lĩnh, ổn định trong công việc, sự nghiệp và kinh tế. Là một người tử tế, có lối sống lành mạnh, nghiêm túc trong mối quan hệ.

Mong rằng những dòng thư này sẽ đến được với anh - người đàn ông tương lai của em.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.