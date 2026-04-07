Nam sinh tử vong khi được 'khám từ xa', gia đình kiện bệnh viện

MỹGia đình đệ đơn kiện bệnh viện vì để sinh viên Conor Hylton nằm 4 giờ trong phòng hồi sức tích cực mà không có bác sĩ thăm khám trực tiếp.

Theo hồ sơ, gia đình Conor Hylton, sinh viên 26 tuổi, đệ đơn kiện Bệnh viện Bridgeport Hospital Milford Campus vào tháng trước, đòi bồi thường thiệt hại do sơ suất gây chết người. Đơn kiện cáo buộc bệnh viện không có bác sĩ tại chỗ khi Conor được đưa vào phòng ICU, ngày 14/8/2024.

Bệnh tình của Conor, sinh viên Trường Nha khoa của Đại học Connecticut, trở nặng sau khi nhập viện vào lúc 11h ngày 14/8 để điều trị viêm tụy và nhiều triệu chứng khác. Nhưng khi được chuyển vào phòng ICU, suốt 4 giờ sau đó, Conor chưa từng được bác sĩ trực tiếp thăm khám, bất chấp tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi, chỉ được "theo dõi từ xa một cách không thường xuyên qua màn hình video".



"Họ đã vi phạm chính sách của bệnh viện vì không có bác sĩ nào trực tiếp khám cho Conor từ lúc được đưa vào phòng ICU cho đến khi có các triệu chứng giống như co giật lúc 4h30 ngày 15/8", đơn kiện nêu. Thay vào đó, bệnh viện này được cho là đã dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ hồi sức tích cực từ xa để chăm sóc bệnh nhân.

Sinh viên nha khoa 26 tuổi Conor Hylton. Ảnh: Faxon Law Group

Vào rạng sáng 15/8/2024, Conor "trượt xuống giường, mắt trợn ngược, co giật, nôn mửa, nhịp tim chậm và cảnh báo khẩn cấp của bệnh viện được kích hoạt". Cậu được đặt ống thở, nhưng được tuyên bố tử vong sau chưa đầy hai giờ. "Thông báo tử vong được đưa ra bởi một nhà cung cấp dịch vụ 'khám bệnh từ xa' thông qua màn hình video", đơn kiện nêu.

Gia đình Conor khẳng định bệnh viện thậm chí không hề thông báo cho họ biết rằng Conor đã được đưa vào phòng ICU. Đơn kiện cáo buộc cái chết của Conor là "hậu quả trực tiếp nhất của sự tắc trách" từ phía bệnh viện và các nhân viên của bệnh viện.

Theo luật sư của gia đình, cuộc điều tra của Sở Y tế Công cộng tiểu bang đã "phát hiện mức độ thiếu năng lực không thể lý giải nổi" tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bridgeport.

Phía bệnh viện thông báo đã biết về vụ kiện, cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và chất lượng cao nhất có thể.

Bệnh viện xác nhận sử dụng các chuyên gia khám bệnh từ xa, khẳng định điều này giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân nguy kịch nhờ có đội ngũ ảo chuyên trách phối hợp với đội ngũ chuyên gia tại giường bệnh để cung cấp sự theo dõi liên tục, đưa ra quyết định kịp thời trong suốt thời gian tại ICU.

Tuệ Anh (theo NBC, Nypost)